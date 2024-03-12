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"Назначение нового спецпредставителя по связям с РФ очень своевременно" – политолог
"Назначение нового спецпредставителя по связям с РФ очень своевременно" – политолог
Sputnik Грузия
Назначение нового спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией очень своевременно, считает политолог и конфликтолог Лали... 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T09:53+0400
2024-03-12T09:53+0400
2024-03-12T10:20+0400
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Об этом она заявила в эксклюзивном интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Эта ротация очень интересна, очень своевременна. Надо понимать, что нам нужно идти вперед, и дипломатические отношения сейчас очень важны. Надо их восстанавливать", – подчеркнула Морошкина.Советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая, сообщил глава правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.Что касается Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией, он займет должность советника премьер-министра.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, россия, лали морошкина, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
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"Назначение нового спецпредставителя по связям с РФ очень своевременно" – политолог
09:53 12.03.2024 (обновлено: 10:20 12.03.2024)
Назначение нового спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией очень своевременно, считает политолог и конфликтолог Лали Морошкина
Об этом она заявила в эксклюзивном интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Эта ротация очень интересна, очень своевременна. Надо понимать, что нам нужно идти вперед, и дипломатические отношения сейчас очень важны. Надо их восстанавливать", – подчеркнула Морошкина.
Советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая, сообщил глава правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.
Что касается Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией, он займет должность советника премьер-министра.