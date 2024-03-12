https://sputnik-georgia.ru/20240312/naznachenie-novogo-spetspredstavitelya-po-svyazyam-s-rf-ochen-svoevremenno---politolog-286805707.html

"Назначение нового спецпредставителя по связям с РФ очень своевременно" – политолог

"Назначение нового спецпредставителя по связям с РФ очень своевременно" – политолог

Sputnik Грузия

Назначение нового спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией очень своевременно, считает политолог и конфликтолог Лали... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T09:53+0400

2024-03-12T09:53+0400

2024-03-12T10:20+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

грузия

россия

лали морошкина

ираклий кобахидзе

зураб абашидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0c/286805027_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea667f1c51a17714e5f66218dd03a872.jpg

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Эта ротация очень интересна, очень своевременна. Надо понимать, что нам нужно идти вперед, и дипломатические отношения сейчас очень важны. Надо их восстанавливать", – подчеркнула Морошкина.Советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая, сообщил глава правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.Что касается Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией, он займет должность советника премьер-министра.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, россия, лали морошкина, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео