https://sputnik-georgia.ru/20240312/perebezhchiki-budut-metatsya-iz-storony-v-storonu---moroshkina-o-nyneshnikh-oppozitsionerakh-286816322.html

"Перебежчики будут метаться из стороны в сторону" – Морошкина о нынешних оппозиционерах

"Перебежчики будут метаться из стороны в сторону" – Морошкина о нынешних оппозиционерах

Sputnik Грузия

С октября 2024 года мир начнет меняться в лучшую сторону, и те, кто выступал за войну, еще прибегут и будут просить о дружбе, считает политолог и конфликтолог... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T16:30+0400

2024-03-12T16:30+0400

2024-03-12T16:59+0400

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Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия, которое состоялось в Мультимедийном пресс-центре информационного агентства."На моем дне рождения в 2002 году ни один чиновник того времени не захотел сидеть за одним столом с Михаилом Саакашвили. Потом к нему прибежали и просили о пощаде. Когда у него (Саакашвили – ред.) что-то пошло не так, они же были первые, кто заявил: "Мы вас не знаем". Есть такая профессия – перебежчики. То же самое будет и с людьми, которые сейчас нас осуждают (за диалог с российской стороной – ред.). Они будут первые, кто прибежит к нам, а мы их запомним…" – заявила Морошкина.Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина.В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.На делегатов из Грузии обрушился шквал критики со стороны прозападных пропагандистских СМИ, которые назвали молодежь, отправившуюся на фестиваль, "предателями родины".

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