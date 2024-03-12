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"Перебежчики будут метаться из стороны в сторону" – Морошкина о нынешних оппозиционерах
"Перебежчики будут метаться из стороны в сторону" – Морошкина о нынешних оппозиционерах
Sputnik Грузия
С октября 2024 года мир начнет меняться в лучшую сторону, и те, кто выступал за войну, еще прибегут и будут просить о дружбе, считает политолог и конфликтолог... 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T16:30+0400
2024-03-12T16:30+0400
2024-03-12T16:59+0400
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Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия, которое состоялось в Мультимедийном пресс-центре информационного агентства."На моем дне рождения в 2002 году ни один чиновник того времени не захотел сидеть за одним столом с Михаилом Саакашвили. Потом к нему прибежали и просили о пощаде. Когда у него (Саакашвили – ред.) что-то пошло не так, они же были первые, кто заявил: "Мы вас не знаем". Есть такая профессия – перебежчики. То же самое будет и с людьми, которые сейчас нас осуждают (за диалог с российской стороной – ред.). Они будут первые, кто прибежит к нам, а мы их запомним…" – заявила Морошкина.Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина.В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.На делегатов из Грузии обрушился шквал критики со стороны прозападных пропагандистских СМИ, которые назвали молодежь, отправившуюся на фестиваль, "предателями родины".
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мультимедиа, политика, грузия, россия, европа, лали морошкина, михаил саакашвили, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, политика, грузия, россия, европа, лали морошкина, михаил саакашвили, пресс-центр, видео, грузино-российские отношения, видео, видео-новости из грузии
"Перебежчики будут метаться из стороны в сторону" – Морошкина о нынешних оппозиционерах
16:30 12.03.2024 (обновлено: 16:59 12.03.2024)
С октября 2024 года мир начнет меняться в лучшую сторону, и те, кто выступал за войну, еще прибегут и будут просить о дружбе, считает политолог и конфликтолог Лали Морошкина
Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
, которое состоялось в Мультимедийном пресс-центре информационного агентства.
"На моем дне рождения в 2002 году ни один чиновник того времени не захотел сидеть за одним столом с Михаилом Саакашвили. Потом к нему прибежали и просили о пощаде. Когда у него (Саакашвили – ред.) что-то пошло не так, они же были первые, кто заявил: "Мы вас не знаем". Есть такая профессия – перебежчики. То же самое будет и с людьми, которые сейчас нас осуждают (за диалог с российской стороной – ред.). Они будут первые, кто прибежит к нам, а мы их запомним…" – заявила Морошкина.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина.
В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.
На делегатов из Грузии обрушился шквал критики со стороны прозападных пропагандистских СМИ, которые назвали молодежь, отправившуюся на фестиваль, "предателями родины".