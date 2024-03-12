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Строительство дороги в объезд Батуми подходит к концу

Строительство дороги в объезд Батуми подходит к концу

Sputnik Грузия

Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пяти тоннелей 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T17:22+0400

2024-03-12T17:22+0400

2024-03-12T17:22+0400

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ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

строительство дороги

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Строительство дороги в объезд черноморского курортного города Батуми (Аджария) завершится в 2024 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране. Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пяти тоннелей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Сложнейший проект объездной дороги Батуми, строительство которой ведется в сложных геологических условиях, несмотря на множество вызовов, будет завершен в этом году", – заявил Карселадзе. По его словам, приложив еще больше усилий и увеличив ресурсы, можно будет открыть дорогу к летнему сезону, что очень важно для Батуми. К этому времени все пять тоннелей прорезаны. Из 20 мостов построено 19. Новая объездная дорога пройдет через поселки Махинджаури, Гантиади, Капрешуми, Салибаури, Перия, Махвилаури и Хелвачаури. В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта. В результате осуществления проекта батумская объездная дорога вместе с кобулетской объездной дорогой разгрузит курортную зону Аджарии, что будет способствовать увеличению транзитного грузооборота. Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Азиатского инвестиционного инфраструктурного банка на сумму в размере 329,6 миллиона лари (124,4 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, батуми, аджария, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, министерство инфраструктуры и регионального развития