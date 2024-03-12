https://sputnik-georgia.ru/20240312/unikalnye-freski-khrama-v-gelati-pod-ugrozoy-spetsialisty-gotovyatsya-k-konservatsii-286821739.html

Уникальные фрески храма в Гелати под угрозой: специалисты готовятся к консервации

Уникальные фрески храма в Гелати под угрозой: специалисты готовятся к консервации

Sputnik Грузия

В храме выявлен 21 критический очаг и пока невозможно сказать, какую часть поврежденных фресок и мозаик удастся спасти, заявил священник 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T23:57+0400

2024-03-12T23:57+0400

2024-03-12T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Уникальные фрески храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе будут законсервированы, заявил председатель Временной реабилитационной комиссии Гелати архимандрит Кириона. Уникальные фрески в храме Пресвятой Богородицы, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались под угрозой уничтожения из-за протекшей несколько раз крыши. По его словам, в храме выявлен 21 критический очаг, и пока невозможно сказать, какая часть поврежденных фресок и мозаик удастся спасти. Между тем секретарь Национального научного совета Временного комитета по реабилитации Гелати Давид Лорткипанидзе заявил, что в полном объеме уникальные фрески спасти не удастся. "Все восстановить невозможно, эти проблемы начались не неделю и не год назад, они существуют уже довольно давно, но самое главное, что есть единство, научное видение, которое проходит через большой международный фильтр", – сказал Лорткипанидзе. По его словам, процесс восстановления того, что можно сохранить, будет долгим. "Приехали наши английские коллеги, а также группа Mosaic во главе с Роберто Нарди. Это очень долгосрочный проект, и никто не должен думать, что через минуту все изменится. Поэтому необходимо правильно спланировать процесс. Все, что здесь делается, планируется после очень детальных научных исследований. Совсем скоро процесс станет более активным. Специалисты выявили все проблемные места, и по возможности ведутся реставрационные работы", – сказал Лорткипанидзе. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры, и потребовала проведения реставрации с единым планом управления.Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, вода снова попала на фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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