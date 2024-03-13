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Маневры ВМФ России, КНР и Ирана в Индийском океане: против кого?

Маневры ВМФ России, КНР и Ирана в Индийском океане: против кого?

Sputnik Грузия

Участие ракетных кораблей ВМФ России в международных маневрах в Индийском океане отражает растущее военно-политическое влияние Москвы на формирование системы... 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T10:52+0400

2024-03-13T10:52+0400

2024-03-13T10:52+0400

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В Оманском заливе Аравийского моря (северная часть Индийского океана) 12 марта стартовал основной этап международных учений "Морской пояс безопасности – 2024" с привлечением более 20 боевых кораблей и вертолетов трех основных участников – ВМФ России, ВМС Ирана и КНР. Впервые присутствуют наблюдатели из ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.Учения "Морской пояс безопасности" проводятся ежегодно с 2018-го, имеют значительный потенциал для расширения круга стран-участников и операционной зоны. Ранее сформированная Вашингтоном в Красном море западная коалиция ВМС в маневрах не участвует, нервно курит в стороне, под ударами десятков ракет и дронов йеменских хуситов.Командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани 7 марта заявил об одновременном развертывании в международных водах четырех флотов страны для обеспечения национальной безопасности в формате "оборонной дипломатии". Тегеран уделяет особое внимание развитию военно-морского потенциала. В состав ВМС Ирана входят четыре оперативных командования, ответственные за морскую безопасность на Каспии, в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах. Руководство Ирана с 2012 года выделяет на военное строительство 5% ВВП, в том числе на реформирование ВМС, которые превосходят силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Китай защищает на Ближнем Востоке свои стратегические интересы, стабильные поставки углеводородов через Индийский и Тихий океаны. Товарооборот между КНР и арабскими странами Персидского залива к 2023 году превысил 300 млрд долларов. Активные экономические и ровные дипломатические связи Китая с арабскими странами создали новые возможности для нефтедобывающих экономик региона.Приоритеты МосквыГвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164 – флагман Тихоокеанского флота России. Предназначен для уничтожения крупных надводных кораблей и ударных группировок противника, обеспечения боевой устойчивости своих и союзных корабельных противолодочных поисково-ударных групп, решения задач коллективной ПВО соединений удаленных районах Мирового океана. Крейсер также способен самостоятельно вести борьбу с подводными лодками, поддерживать артиллерийским огнем десант, уничтожать цели на побережье.Фрегат "Маршал Шапошников" предназначен для охраны морских коммуникаций и сопровождения основных сил флота. Может действовать в составе соединений и корабельных ударных групп для обеспечения противолодочной и противовоздушной обороны в ближней зоне, на любом удалении от берега. Модернизированный фрегат способен поражать морские, воздушные и береговые цели. Универсальные пусковые установки позволяют применять крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон". Огневая мощь "Маршала Шапошникова" позволяет успешно решать боевые задачи в любом районе планеты.Российские корабли в Оманском заливе совершенно неслучайно несут на борту крылатые ракеты "Базальт" и "Калибр" дальностью до 800 км и 2000 км соответственно. ВМС США содержат в Персидском заливе 5-й флот с фрегатами, корветами и десантными кораблями, которые время от времени поддерживают одна или две авианосные ударные группировки. Якобы для обеспечения свободы судоходства, которая распространяется лишь на танкеры США и их союзников. Чаще других подвергаются американским "досмотрам" иранские и китайские танкеры. Пентагон самостоятельно решает – разрешить им проход по маршруту или "завернуть" назад, на основании эмбарго, наложенного на Тегеран американским Конгрессом. Присутствие кораблей ВМФ России и ВМС Китая несколько дисциплинирует "гегемона".Регион Персидского залива – обширная территория, восемь стран (Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ) с населением 140 млн человек. Здесь сосредоточены более 63% мировых запасов нефти, вокруг которых формируется международная геополитика и экономика (мировые цены на энергоносители). Отсюда – высокая востребованность международных усилий (военно-морских учений), направленных на обуздание американской "исключительности", укрепление регионального мира, безопасности и добрососедства.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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россия, в мире, политика, китай, иран, индийский океан, пентагон, колумнисты, аналитика