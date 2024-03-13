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Грузия не должна была отстраняться от мероприятия такого масштаба – участница ВФМ
Грузия не должна была отстраняться от мероприятия такого масштаба – участница ВФМ
Sputnik Грузия
Грузия не должна была оказаться "изгоем" и отстраниться от участия во Всемирном фестивале молодежи, который прошел на российской федеральной территории... 13.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-13T16:28+0400
2024-03-13T16:28+0400
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Так считает замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, участница грузинской делегации на ВФМ Анна Хотивришвили."Грузия не должна отставать от такого масштаба мероприятий. Грузия представила свои традиции, свою культуру. Там были представители 180 стран – из Америки, стран Европы и других", – подчеркнула Хотивришвили.В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, снг, сочи, общество, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, снг, сочи, общество, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
Грузия не должна была отстраняться от мероприятия такого масштаба – участница ВФМ
16:28 13.03.2024 (обновлено: 16:49 13.03.2024)
Грузия не должна была оказаться "изгоем" и отстраниться от участия во Всемирном фестивале молодежи, который прошел на российской федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта
Так считает замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, участница грузинской делегации на ВФМ Анна Хотивришвили.
"Грузия не должна отставать от такого масштаба мероприятий. Грузия представила свои традиции, свою культуру. Там были представители 180 стран – из Америки, стран Европы и других", – подчеркнула Хотивришвили.
В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной и Северной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.