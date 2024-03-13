https://sputnik-georgia.ru/20240313/kiselev-proanonsiroval-bolshoe-intervyu-putina-telekanalu-rossiya-1-i-ria-novosti-286824196.html

Киселев проанонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости

Киселев проанонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости

Sputnik Грузия

Интервью будет показано в среду на телеканале "Россия 1" и на ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал https://t.me/rian_ru и аккаунты в... 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T01:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью президента России Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, где будут даны оценки новым угрозам Запада и расставлены точки над i. Путин 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, где обозначены основные задачи развития России. "После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди - большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся", - сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля перед разговором с главой государства.Интервью будет показано в среду на телеканале "Россия 1" и на ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал https://t.me/rian_ru и аккаунты в соцсетях агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, дмитрий киселев, интервью