https://sputnik-georgia.ru/20240313/kto-iz-futbolistov-sbornoy-gruzii-sygraet-v-matche-za-vykhod-na-evro-2024--sostav-komandy-286829976.html

Кто из футболистов сборной Грузии сыграет в матче за выход на Евро 2024 – состав команды

Кто из футболистов сборной Грузии сыграет в матче за выход на Евро 2024 – состав команды

Sputnik Грузия

Лидер команды Хвича Кварацхелия пропустит полуфинальный матч плей-офф за выход на ЧЕ с Люксембургом 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T17:32+0400

2024-03-13T17:32+0400

2024-03-13T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена игроков, которые попали в заявку на мартовский полуфинальный матч плей-офф чемпионата Европы против Люксембурга. Сборная Грузии начнет подготовку к полуфинальному матчу плей-офф за выход на ЧЕ 18 марта. Матч Грузия-Люксембург состоится 21 марта в 21:00 на "Динамо Арене". Все билеты на матч были распроданы за сутки. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Саньоль вернул в сборную полузашитника Джабу Канкава, но не включил в заявку форварда кутаисского "Торпедо" Георгия Арабидзе, несмотря на настойчивые уговоры болельщиков. Многие пользователи Сети на протяжении последних недель активно оставляли комментарии под всеми публикациями Федерации футбола, чтобы игроку чемпионата Грузии дали шанс проявить себя. Состав сборной: Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Динамо Тбилиси", Грузия), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан). Защита: Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Саба Сазонов ("Турин", Италия), Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Италия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо Батуми", Грузия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Греция), Георгий Цитаишвили ("Динамо Батуми", Грузия), Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Украина). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Джаба Канкава ("Словани", Словакия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Георгий Микаутадзе ("Мец", Франция), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Квилитаиа ("Апоэль", Кипр), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия). Из-за перебора желтых карточек по правилам турнира матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия. В случае если грузинская сборная одержит победу 21 марта, то сыграет финальную встречу с победителем пары второго полуфинала Казахстан-Греция. Финал состоится 26 марта в Тбилиси. Финальная часть Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, джаба канкава, хвича кварацхелия, динамо арена, люксембург, тбилиси, футбол, анонсы