https://sputnik-georgia.ru/20240313/kurs-lari-dollar-286823290.html

Курс лари на среду – 2,657 GEL/$

Курс лари на среду – 2,657 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T09:48+0400

2024-03-13T09:48+0400

2024-03-13T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 марта в размере 2,657 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

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