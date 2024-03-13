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Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
Sputnik Грузия
Несмотря на положительные тенденции, инфляционные риски все еще существуют, хотя они уменьшаются, сообщил Нацбанк 13.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-13T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 9 до 8,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе 2024 года – до 9%. По информации Нацбанка, в Грузии сохраняется низкая инфляция, что является результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов. В феврале общий уровень цен увеличился на 0,3 процента ежегодно, а базовая инфляция составила 2,4%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в начале 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и стабилизируется вокруг него в среднесрочной перспективе. Кроме того, регулятор отметил, что, как и ожидалось, экономическая активность постепенно возвращается к потенциальному тренду. По прогнозу Нацбанка, отставание экономической активности от допандемийного тренда полностью ликвидировано, и ожидается, что экономический рост стабилизируется около своего потенциального уровня в 2024 году. Национальный банк Грузии непрерывно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 8 мая 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
13:54 13.03.2024 (обновлено: 13:59 13.03.2024)
Несмотря на положительные тенденции, инфляционные риски все еще существуют, хотя они уменьшаются, сообщил Нацбанк
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 9 до 8,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе 2024 года – до 9%.
"В результате анализа существующих на данном этапе тенденций Национальный банк Грузии продолжает выход из жесткой монетарной политики и на текущем заседании сокращает ставку монетарной политики на 0,75 процентного пункта до 8,25%", – говорится в сообщении.
По информации Нацбанка, в Грузии сохраняется низкая инфляция, что является результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов. В феврале общий уровень цен увеличился на 0,3 процента ежегодно, а базовая инфляция составила 2,4%.
Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в начале 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и стабилизируется вокруг него в среднесрочной перспективе.
"Если факторы, влияющие на инфляционные ожидания и внешние риски в направлении роста, вновь будут выявлены, при прочих равных условиях может возникнуть необходимость сохранения текущей жесткой позиции в течение длительного времени или дальнейшего ужесточения монетарной политики", – говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, регулятор отметил, что, как и ожидалось, экономическая активность постепенно возвращается к потенциальному тренду.
"В январе, по предварительной оценке, экономический рост составил 5,8%, что свидетельствует о нейтрализации инфляционного давления со стороны спроса", – говорится в сообщении.
По прогнозу Нацбанка, отставание экономической активности от допандемийного тренда полностью ликвидировано, и ожидается, что экономический рост стабилизируется около своего потенциального уровня в 2024 году.
Национальный банк Грузии непрерывно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 8 мая 2024 года.