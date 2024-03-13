https://sputnik-georgia.ru/20240313/natsbank-gruzii-snizil-stavku-refinansirovaniya-286830719.html

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

Sputnik Грузия

Несмотря на положительные тенденции, инфляционные риски все еще существуют, хотя они уменьшаются, сообщил Нацбанк 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T13:54+0400

2024-03-13T13:54+0400

2024-03-13T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 9 до 8,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе 2024 года – до 9%. По информации Нацбанка, в Грузии сохраняется низкая инфляция, что является результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов. В феврале общий уровень цен увеличился на 0,3 процента ежегодно, а базовая инфляция составила 2,4%. Как прогнозирует регулятор, при прочих равных условиях инфляция в начале 2024 года останется ниже целевого уровня в 3% и стабилизируется вокруг него в среднесрочной перспективе. Кроме того, регулятор отметил, что, как и ожидалось, экономическая активность постепенно возвращается к потенциальному тренду. По прогнозу Нацбанка, отставание экономической активности от допандемийного тренда полностью ликвидировано, и ожидается, что экономический рост стабилизируется около своего потенциального уровня в 2024 году. Национальный банк Грузии непрерывно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все доступные инструменты для обеспечения стабильности цен. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 8 мая 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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