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Низкобюджетные авиакомпании свяжут Тбилиси с Амстердамом и Стамбулом

Низкобюджетные авиакомпании свяжут Тбилиси с Амстердамом и Стамбулом

Sputnik Грузия

Рейсы в Амстердам будут выполняться два раза в неделю, а в Стамбул – ежедневно 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Нидерландский и турецкий лоукостеры Transavia и AJET заходят на авиарынок Грузии и начинают прямые регулярные рейсы в Тбилиси из Амстердама и Стамбула, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. Полеты будут выполняться в сезон летней навигации 2024. Рейсы Амстердам-Тбилиси-Амстердам будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам с 20 апреля. Турецкий лоукостер AJET начнет выполнять ежедневные рейсы Стамбул-Тбилиси-Стамбул с 31 марта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпании получили необходимые разрешения для начала регулярных рейсов от Агентства гражданской авиации 12 марта 2024 года. Transavia – бюджетная авиакомпания Королевства Нидерландов, работающая на рынке с 1966 года. Авиакомпания является дочерней компанией группы Air France KLM и в настоящее время имеет в своем парке самолеты типа Boeing. Что касается AJET, то авиакомпания создана на базе дочерней компании Turkish Airlines – AnadoluJet. Новая стратегия роста Turkish Airlines направлена на преобразование AnadoluJet в отдельную бюджетную авиакомпанию, которая будет работать под названием AJet и на 100% принадлежать Turkish Airlines. В течение следующих 10 лет AJet намерен увеличить свой авиапарк до 200 самолетов и стать одной из крупнейших бюджетных авиакомпаний в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, амстердам, стамбул, агентство гражданской авиации, turkish airlines, туризм