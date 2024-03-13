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Прямая трансляция: большое интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Прямая трансляция: большое интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию большого интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Кисилеву 13.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-13T10:59+0400
2024-03-13T10:59+0400
2024-03-13T10:59+0400
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Президент России Владимир Путин дает интервью, в котором дает ответы на многие вопросы, возникшие после послания Федеральному собранию.
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мультимедиа, видео, россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире, видео
Прямая трансляция: большое интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Смотрите в видео прямую трансляцию большого интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Кисилеву
Президент России Владимир Путин дает интервью, в котором дает ответы на многие вопросы, возникшие после послания Федеральному собранию.