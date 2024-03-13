https://sputnik-georgia.ru/20240313/pryamaya-translyatsiya-bolshoe-intervyu-prezidenta-rossii-vladimira-putina-dmitriyu-kiselevu-286824945.html

Прямая трансляция: большое интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву

Прямая трансляция: большое интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Киселеву

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию большого интервью президента России Владимира Путина Дмитрию Кисилеву 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T10:59+0400

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Президент России Владимир Путин дает интервью, в котором дает ответы на многие вопросы, возникшие после послания Федеральному собранию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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