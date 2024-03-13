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Путин предупредил страны, у которых нет красных линий в отношении России
Путин предупредил страны, у которых нет красных линий в отношении России
Sputnik Грузия
Глава российского государства обратился к западными лидерам, позволяющим себе "провокационные заявления" 13.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-13T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Страны, говорящие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понять, что столкнутся с аналогичным отношением со стороны Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По его словам, в России относятся с уважением к малым государствам Европы, несмотря ни на что. При этом президент отметил, что эти страны, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее", понимают, что не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений."А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", – добавил президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, тбилиси, москва, европа, владимир путин, дмитрий киселев
Путин предупредил страны, у которых нет красных линий в отношении России
11:14 13.03.2024 (обновлено: 11:44 13.03.2024)
Глава российского государства обратился к западными лидерам, позволяющим себе "провокационные заявления"
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Страны, говорящие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понять, что столкнутся с аналогичным отношением со стороны Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
"Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", – сказал Путин.
По его словам, в России относятся с уважением к малым государствам Европы, несмотря ни на что.
При этом президент отметил, что эти страны, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее", понимают, что не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений.
"А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", – добавил президент.