https://sputnik-georgia.ru/20240313/putin-predupredil-strany-u-kotorykh-net-krasnykh-liniy-v-otnoshenii-rossii-286828167.html

Путин предупредил страны, у которых нет красных линий в отношении России

Путин предупредил страны, у которых нет красных линий в отношении России

Sputnik Грузия

Глава российского государства обратился к западными лидерам, позволяющим себе "провокационные заявления" 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T11:14+0400

2024-03-13T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Страны, говорящие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понять, что столкнутся с аналогичным отношением со стороны Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По его словам, в России относятся с уважением к малым государствам Европы, несмотря ни на что. При этом президент отметил, что эти страны, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее", понимают, что не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений."А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", – добавил президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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