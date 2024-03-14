https://sputnik-georgia.ru/20240314/286839195.html

Победители и финалисты в номинации Open Competition конкурса SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Победители и финалисты в номинации Open Competition конкурса SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Sputnik Грузия

Всемирная организация фотографии объявила победителей и финалистов в 10 категориях открытого конкурса Sony World Photography Awards 2024. Смотрите в фотоленте... 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T14:56+0400

2024-03-14T14:56+0400

2024-03-14T14:56+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

великобритания

нидерланды

лондон

фотоконкурс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0e/286839376_109:275:1991:1334_1920x0_80_0_0_e8f3d9cfcc22592bcd1a774ad285fb23.jpg

В этом году на конкурс было представлено около 395 000 изображений из более чем 220 стран. Абсолютный победитель открытого конкурса будет объявлен на церемонии в Лондоне 18 апреля.

великобритания

нидерланды

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, нидерланды, лондон, фотоконкурс