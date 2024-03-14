Победители и финалисты в номинации Open Competition конкурса SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
Снимок "Кайман" фотографа Яна Форда из Великобритании.
Снимок "Кайман" фотографа Яна Форда из Великобритании.
Снимок "Между штилем и катастрофой" китайского фотограф Яна Ли.
Снимок "Между штилем и катастрофой" китайского фотограф Яна Ли.
Снимок "Энергия священного праздника" фотографа Чэнь Ю Се из Тайваня.
Снимок "Энергия священного праздника" фотографа Чэнь Ю Се из Тайваня.
Снимок "Спрайты восхода луны над Сторром" фотограф Лиама Мэна из Великобритании.
Снимок "Спрайты восхода луны над Сторром" фотограф Лиама Мэна из Великобритании.
Снимок "Салудо и Сони" испанского фотографа Хесуса Фриаса.
Снимок "Салудо и Сони" испанского фотографа Хесуса Фриаса.
Снимок "Рука" малайзийского фотографа Кэлли Э.
Снимок "Рука" малайзийского фотографа Кэлли Э.
Снимок "Материнская любовь" вьетнамского фотографа Тьена Нгуен Нгока.
Снимок "Материнская любовь" вьетнамского фотографа Тьена Нгуен Нгока.
Снимок "Райдер становится грязным" норвежского фотографа Сэмюэля Андерсена.
Снимок "Райдер становится грязным" норвежского фотографа Сэмюэля Андерсена.
Снимок "Зенанде, Синаве, Зинати и Буле в павильоне Си-Пойнт, Кейптаун" фотографа Мишель Санк из Великобритании.
Снимок "Зенанде, Синаве, Зинати и Буле в павильоне Си-Пойнт, Кейптаун" фотографа Мишель Санк из Великобритании.
Снимок фотографа Rob Blanken из Нидерландов, победивший в категории Open Creative конкурса 2024 Sony World Photography Awards
Снимок фотографа Rob Blanken из Нидерландов, победивший в категории Open Creative конкурса 2024 Sony World Photography Awards
Снимок фотографа Роба Бланкена из Нидерландов.
Снимок фотографа Роба Бланкена из Нидерландов.
Снимок "Крик" фотографа Педро Харке Кребса из Перу.
Снимок "Крик" фотографа Педро Харке Кребса из Перу.
Снимок "Выпадение из времени" фотографа Аны Скобе из Словении.
Снимок "Выпадение из времени" фотографа Аны Скобе из Словении.
Снимок "Зейнаб и ее старая собака Пашмалу" иранского фотографа Сейеда Али Хоссейни Фара.
Снимок "Зейнаб и ее старая собака Пашмалу" иранского фотографа Сейеда Али Хоссейни Фара.
Снимок "Бегущий в облаках" турецкого фотографа Ф.Дилека Юрдакула.
Снимок "Бегущий в облаках" турецкого фотографа Ф.Дилека Юрдакула.