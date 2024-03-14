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Победители и финалисты в номинации Open Competition конкурса SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
Победители и финалисты в номинации Open Competition конкурса SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
Sputnik Грузия
Всемирная организация фотографии объявила победителей и финалистов в 10 категориях открытого конкурса Sony World Photography Awards 2024. Смотрите в фотоленте... 14.03.2024, Sputnik Грузия
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В этом году на конкурс было представлено около 395 000 изображений из более чем 220 стран. Абсолютный победитель открытого конкурса будет объявлен на церемонии в Лондоне 18 апреля.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, нидерланды, лондон, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, великобритания, нидерланды, лондон, фотоконкурс

Победители и финалисты в номинации Open Competition конкурса SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

14:56 14.03.2024
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Всемирная организация фотографии объявила победителей и финалистов в 10 категориях открытого конкурса Sony World Photography Awards 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки
В этом году на конкурс было представлено около 395 000 изображений из более чем 220 стран. Абсолютный победитель открытого конкурса будет объявлен на церемонии в Лондоне 18 апреля.
© photo : Ian Ford/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Кайман" фотографа Яна Форда из Великобритании.

Снимок &quot;Кайман&quot; фотографа Яна Форда из Великобритании. - Sputnik Грузия
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© photo : Ian Ford/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Кайман" фотографа Яна Форда из Великобритании.

© photo : Yan Li/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Между штилем и катастрофой" китайского фотограф Яна Ли.

Снимок &quot;Между штилем и катастрофой&quot; китайского фотограф Яна Ли. - Sputnik Грузия
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© photo : Yan Li/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Между штилем и катастрофой" китайского фотограф Яна Ли.

© photo : ChenYu Hsieh/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Энергия священного праздника" фотографа Чэнь Ю Се из Тайваня.

Снимок &quot;Энергия священного праздника&quot; фотографа Чэнь Ю Се из Тайваня. - Sputnik Грузия
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© photo : ChenYu Hsieh/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Энергия священного праздника" фотографа Чэнь Ю Се из Тайваня.

© photo : Liam Man/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Спрайты восхода луны над Сторром" фотограф Лиама Мэна из Великобритании.

Снимок &quot;Спрайты восхода луны над Сторром&quot; фотограф Лиама Мэна из Великобритании. - Sputnik Грузия
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© photo : Liam Man/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Спрайты восхода луны над Сторром" фотограф Лиама Мэна из Великобритании.

© photo : Jesus Frias/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Салудо и Сони" испанского фотографа Хесуса Фриаса.

Снимок &quot;Салудо и Сони&quot; испанского фотографа Хесуса Фриаса. - Sputnik Грузия
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© photo : Jesus Frias/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Салудо и Сони" испанского фотографа Хесуса Фриаса.

© photo : Callie Eh/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Рука" малайзийского фотографа Кэлли Э.

Снимок &quot;Рука&quot; малайзийского фотографа Кэлли Э. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Callie Eh/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Рука" малайзийского фотографа Кэлли Э.

© photo : Thien Nguyen Ngoc/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Материнская любовь" вьетнамского фотографа Тьена Нгуен Нгока.

Снимок &quot;Материнская любовь&quot; вьетнамского фотографа Тьена Нгуен Нгока. - Sputnik Грузия
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© photo : Thien Nguyen Ngoc/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Материнская любовь" вьетнамского фотографа Тьена Нгуен Нгока.

© photo : Samuel Andersen/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Райдер становится грязным" норвежского фотографа Сэмюэля Андерсена.

Снимок &quot;Райдер становится грязным&quot; норвежского фотографа Сэмюэля Андерсена. - Sputnik Грузия
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© photo : Samuel Andersen/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Райдер становится грязным" норвежского фотографа Сэмюэля Андерсена.

© photo : Michelle Sank/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Зенанде, Синаве, Зинати и Буле в павильоне Си-Пойнт, Кейптаун" фотографа Мишель Санк из Великобритании.

Снимок &quot;Зенанде, Синаве, Зинати и Буле в павильоне Си-Пойнт, Кейптаун&quot; фотографа Мишель Санк из Великобритании. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Michelle Sank/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Зенанде, Синаве, Зинати и Буле в павильоне Си-Пойнт, Кейптаун" фотографа Мишель Санк из Великобритании.

© photo : Rob Blanken/2024 Sony World Photography Awards

Снимок фотографа Rob Blanken из Нидерландов, победивший в категории Open Creative конкурса 2024 Sony World Photography Awards

Снимок фотографа Rob Blanken из Нидерландов, победивший в категории Open Creative конкурса 2024 Sony World Photography Awards - Sputnik Грузия
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© photo : Rob Blanken/2024 Sony World Photography Awards

Снимок фотографа Rob Blanken из Нидерландов, победивший в категории Open Creative конкурса 2024 Sony World Photography Awards

© photo : Alvin Kamau/2024 Sony World Photography Awards

Снимок фотографа Роба Бланкена из Нидерландов.

Снимок фотографа Роба Бланкена из Нидерландов. - Sputnik Грузия
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© photo : Alvin Kamau/2024 Sony World Photography Awards

Снимок фотографа Роба Бланкена из Нидерландов.

© photo : Pedro Jarque Krebs/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Крик" фотографа Педро Харке Кребса из Перу.

Снимок &quot;Крик&quot; фотографа Педро Харке Кребса из Перу. - Sputnik Грузия
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© photo : Pedro Jarque Krebs/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Крик" фотографа Педро Харке Кребса из Перу.

© photo : Ana Skobe/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Выпадение из времени" фотографа Аны Скобе из Словении.

Снимок &quot;Выпадение из времени&quot; фотографа Аны Скобе из Словении. - Sputnik Грузия
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© photo : Ana Skobe/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Выпадение из времени" фотографа Аны Скобе из Словении.

© photo : Seyed Ali Hosseini Far/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Зейнаб и ее старая собака Пашмалу" иранского фотографа Сейеда Али Хоссейни Фара.

Снимок &quot;Зейнаб и ее старая собака Пашмалу&quot; иранского фотографа Сейеда Али Хоссейни Фара. - Sputnik Грузия
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© photo : Seyed Ali Hosseini Far/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Зейнаб и ее старая собака Пашмалу" иранского фотографа Сейеда Али Хоссейни Фара.

© photo : F.Dilek Yurdakul/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Бегущий в облаках" турецкого фотографа Ф.Дилека Юрдакула.

Снимок &quot;Бегущий в облаках&quot; турецкого фотографа Ф.Дилека Юрдакула. - Sputnik Грузия
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© photo : F.Dilek Yurdakul/2024 Sony World Photography Awards

Снимок "Бегущий в облаках" турецкого фотографа Ф.Дилека Юрдакула.

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