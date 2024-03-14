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Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных полицией пятеро иностранцев
Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных полицией пятеро иностранцев
Sputnik Грузия
Один из задержанных иностранцев пытался провезти в себе в Грузию до 300 граммов героина 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T16:04+0400
2024-03-14T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД задержали в Тбилиси, Имерети и Аджарии девять человек, в том числе пять иностранцев, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщила пресс-служба ведомства. Возраст задержанных от 22 до 40 лет. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, в попытке их ввоза в Грузию, незаконном приобретении и хранении марихуаны, незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Как сообщили в МВД, один из задержанных иностранцев пытался провезти в Грузию до 300 г героина. Наркотик задержанный провозил в себе. При обыске в квартирах еще трех иностранцев в Тбилиси и Имерети полиция обнаружила наркотическое средство альфа-ПВП, марихуану, псилоцин, кокаин, метадон, амфетамин, ЛСД, МDМА (метилендиоксиметамфетамин). Было также изъято наркотическое вещество марихуана, которое один из фигурантов приобрел через интернет-приложение для дальнейшей реализации, разместив в разных местах. При обыске съемной квартиры еще одного задержанного, на этот раз в Батуми, полиция обнаружила теплицу с коноплей. Растение, а также обнаруженная марихуана были изъяты в качестве вещественных доказательств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных полицией пятеро иностранцев
16:04 14.03.2024 (обновлено: 17:51 14.03.2024)
Один из задержанных иностранцев пытался провезти в себе в Грузию до 300 граммов героина
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД задержали в Тбилиси, Имерети и Аджарии девять человек, в том числе пять иностранцев, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщила пресс-служба ведомства.
Возраст задержанных от 22 до 40 лет. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, в попытке их ввоза в Грузию, незаконном приобретении и хранении марихуаны, незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
Как сообщили в МВД, один из задержанных иностранцев пытался провезти в Грузию до 300 г героина. Наркотик задержанный провозил в себе.
При обыске в квартирах еще трех иностранцев в Тбилиси и Имерети полиция обнаружила наркотическое средство альфа-ПВП, марихуану, псилоцин, кокаин, метадон, амфетамин, ЛСД, МDМА (метилендиоксиметамфетамин).
Было также изъято наркотическое вещество марихуана, которое один из фигурантов приобрел через интернет-приложение для дальнейшей реализации, разместив в разных местах.
При обыске съемной квартиры еще одного задержанного, на этот раз в Батуми, полиция обнаружила теплицу с коноплей. Растение, а также обнаруженная марихуана были изъяты в качестве вещественных доказательств.