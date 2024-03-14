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Мощный взрыв в жилом доме в Тбилиси: новые подробности

Мощный взрыв в жилом доме в Тбилиси: новые подробности

Sputnik Грузия

Подобные случае нередки, когда во время ремонта приборы оставляют включенными, заявил представитель газораспределительной компании 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T15:02+0400

2024-03-14T15:02+0400

2024-03-14T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Специалисты устанавливают причину взрыва на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Самтредиа в Тбилиси недалеко от выставочного центра Expo Georgia, заявил глава центра диспетчеризации и оперативного реагирования газораспределительной компании Tbilisi Energy Ираклий Деканоидзе. Инцидент произошел в ночь на четверг в коммерческом помещении, где проводился ремонт. Взрыв, по первоначальной версии, был вызван утечкой природного газа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Причина взрыва нам пока не известна, к счастью, никто не пострадал, хотя здание и припаркованные на прилегающей территории автомобили получили повреждения. Есть версия, что взрыв произошел из-за скопления природного газа", – сообщил Деканоидзе. По его словам, подобные случае нередки, когда во время ремонта приборы оставляют включенными. По словам местных жителей, им сложно описать словами звуки взрыва, который они услышали ночью. "Не можем описать словами, какой звук мы услышали. Мы вообще едва пришли в себя, такой силы был звук. Мы живем на пятом этаже, и у нас нет ни окон, ни дверей, стены почти разрушены", – говорит один из жителей. По словам мажоритарного депутата сакребуло Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Дидубийском районе Гиви Чхартишвили, муниципальные власти разместили в гостиницах 53 человека. "Проводятся следственные мероприятия. Позже будут проведены экспертизы устойчивости здания. Все это требует времени, с нашей стороны было бы безответственно делать заявление заранее", – сказал Чхартишвили. Что касается безопасности здания, первоначальное заключение будет оглашено после экспертизы. По информации мэрии Тбилиси, в корпусе, в одном из подъездов которого прогремел взрыв, проживает 93 семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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