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Обвиняемого в убийстве отца в Грузии приговорили к 17 годам тюрьмы
Обвиняемого в убийстве отца в Грузии приговорили к 17 годам тюрьмы
Sputnik Грузия
Психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии ограниченной вменяемости 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T18:58+0400
2024-03-14T18:58+0400
2024-03-14T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Телавский районный суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил обвиняемого в убийстве пожилого отца с ОВЗ к 17 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Исследованные в ходе суда доказательства показали, что в 2023 году в селе Анага Сигнахского района у осужденного за преступление в отношении члена семьи произошла словесная перепалка с отцом , в ходе которой он несколько раз ударил беспомощного мужчину ножом. В результате тяжелых ранений потерпевший скончался на месте. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На стадии расследования обвиняемый был подвергнут психиатрической экспертизе, в результате которой удалось установить, что на момент совершения преступления он находился в состоянии ограниченной вменяемости. Мужчине выдвинули обвинение в умышленном убийстве совершенном при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи заведомого для обвиняемого находящегося в беспомощном состоянии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, телавский районный суд, убийство
происшествия, грузия, новости, телавский районный суд, убийство
Обвиняемого в убийстве отца в Грузии приговорили к 17 годам тюрьмы
Психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии ограниченной вменяемости
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Телавский районный суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил обвиняемого в убийстве пожилого отца с ОВЗ к 17 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Исследованные в ходе суда доказательства показали, что в 2023 году в селе Анага Сигнахского района у осужденного за преступление в отношении члена семьи произошла словесная перепалка с отцом , в ходе которой он несколько раз ударил беспомощного мужчину ножом. В результате тяжелых ранений потерпевший скончался на месте.
На стадии расследования обвиняемый был подвергнут психиатрической экспертизе, в результате которой удалось установить, что на момент совершения преступления он находился в состоянии ограниченной вменяемости.
Мужчине выдвинули обвинение в умышленном убийстве совершенном при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи заведомого для обвиняемого находящегося в беспомощном состоянии.