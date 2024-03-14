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Представительница Грузии на ВФМ ответила на травлю в СМИ – видео

Представительница Грузии на ВФМ ответила на травлю в СМИ – видео

Sputnik Грузия

Грузинская делегация представляла интересы страны на Всемирном фестивале молодежи и не обязана за это оправдываться, считает замдиректора по международным... 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T11:41+0400

2024-03-14T11:41+0400

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Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на российской федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. В мероприятии приняла участие делегация в составе почти 40 человек из Грузии.На делегатов из Грузии обрушился шквал критики со стороны прозападных СМИ, которые назвали молодежь, отправившуюся на фестиваль, "предателями родины", в то время как на фестивале широко были представлены делегации западных стран – стран-членов НАТО и ЕС."Мы представляли Грузию не только перед Россией, но и перед всем миром. Мы пытаемся наладить связи на уровне молодежи. Мы обменивались мнениями, устраивали культурные вечера и заводили новых друзей. Нас за это назвали "предателями родины", – заявила Хотивришвили.Всего в фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран СНГ, Ближнего Востока и других.

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