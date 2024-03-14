https://sputnik-georgia.ru/20240314/predstavitelnitsa-gruzii-na-vfm-otvetila-na-travlyu-v-smi---video-286842799.html
Представительница Грузии на ВФМ ответила на травлю в СМИ – видео
Представительница Грузии на ВФМ ответила на травлю в СМИ – видео
Sputnik Грузия
Грузинская делегация представляла интересы страны на Всемирном фестивале молодежи и не обязана за это оправдываться, считает замдиректора по международным... 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T11:41+0400
2024-03-14T11:41+0400
2024-03-14T11:48+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
европа
снг
россия
грузино-российские отношения
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0e/286842892_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90723561106558ba6694f12a9ba28344.jpg
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на российской федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. В мероприятии приняла участие делегация в составе почти 40 человек из Грузии.На делегатов из Грузии обрушился шквал критики со стороны прозападных СМИ, которые назвали молодежь, отправившуюся на фестиваль, "предателями родины", в то время как на фестивале широко были представлены делегации западных стран – стран-членов НАТО и ЕС."Мы представляли Грузию не только перед Россией, но и перед всем миром. Мы пытаемся наладить связи на уровне молодежи. Мы обменивались мнениями, устраивали культурные вечера и заводили новых друзей. Нас за это назвали "предателями родины", – заявила Хотивришвили.Всего в фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран СНГ, Ближнего Востока и других.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0e/286842892_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87977db5b18c90a7fccee00a53be7b0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, снг, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, европа, снг, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Представительница Грузии на ВФМ ответила на травлю в СМИ – видео
11:41 14.03.2024 (обновлено: 11:48 14.03.2024)
Грузинская делегация представляла интересы страны на Всемирном фестивале молодежи и не обязана за это оправдываться, считает замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, участница грузинской делегации на ВФМ Анна Хотивришвили
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на российской федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. В мероприятии приняла участие делегация в составе почти 40 человек из Грузии.
На делегатов из Грузии обрушился шквал критики со стороны прозападных СМИ, которые назвали молодежь, отправившуюся на фестиваль, "предателями родины", в то время как на фестивале широко были представлены делегации западных стран – стран-членов НАТО и ЕС.
"Мы представляли Грузию не только перед Россией, но и перед всем миром. Мы пытаемся наладить связи на уровне молодежи. Мы обменивались мнениями, устраивали культурные вечера и заводили новых друзей. Нас за это назвали "предателями родины", – заявила Хотивришвили.
Всего в фестивале приняли участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран СНГ, Ближнего Востока и других.