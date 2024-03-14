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Путин выдвинул условия Западу: политолог Казаков прокомментировал интервью президента
Путин выдвинул условия Западу: политолог Казаков прокомментировал интервью президента
Sputnik Грузия
Россию больше не устроят западные гарантии безопасности на бумаге, переговоры с США будут вестись только о физических изменениях ситуации. 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T15:35+0400
2024-03-14T15:35+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков. Как на Западе поймут фразу Путина о постоянной готовности российских стратегических сил к ядерной войне? Почему Россия не стала бы применять ядерное оружие на Украине, несмотря на истерику в западных СМИ? Какие процессы будут запущены, если западные войска официально появятся на Украине? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, sputnik, украина, сша, россия, в мире, политика, видео
мультимедиа, видео, sputnik, украина, сша, россия, в мире, политика, видео
Путин выдвинул условия Западу: политолог Казаков прокомментировал интервью президента
15:35 14.03.2024 (обновлено: 09:35 15.03.2024)
Россию больше не устроят западные гарантии безопасности на бумаге, переговоры с США будут вестись только о физических изменениях ситуации.
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков.
Как на Западе поймут фразу Путина о постоянной готовности российских стратегических сил к ядерной войне? Почему Россия не стала бы применять ядерное оружие на Украине, несмотря на истерику в западных СМИ? Какие процессы будут запущены, если западные войска официально появятся на Украине?
Обо всем этом смотрите в видео.