https://sputnik-georgia.ru/20240314/putin-vydvinul-usloviya-zapadu-politolog-kazakov-prokommentiroval-intervyu-prezidenta-286856808.html

Путин выдвинул условия Западу: политолог Казаков прокомментировал интервью президента

Путин выдвинул условия Западу: политолог Казаков прокомментировал интервью президента

Sputnik Грузия

Россию больше не устроят западные гарантии безопасности на бумаге, переговоры с США будут вестись только о физических изменениях ситуации. 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T15:35+0400

2024-03-14T15:35+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков. Как на Западе поймут фразу Путина о постоянной готовности российских стратегических сил к ядерной войне? Почему Россия не стала бы применять ядерное оружие на Украине, несмотря на истерику в западных СМИ? Какие процессы будут запущены, если западные войска официально появятся на Украине? Обо всем этом смотрите в видео.

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