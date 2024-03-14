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Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается
Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается
Sputnik Грузия
Ремонтные работы для восстановления крепости Нарикала должны завершиться осенью 2025 года 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T13:59+0400
2024-03-14T13:59+0400
2024-03-14T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступит ко второму этапу восстановления крепости Нарикала со следующей недели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется также монтаж художественно-декоративного освещения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, контрактная стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Завершение ремонтных работ запланировано на осень 2025 года. Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе
Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается
Ремонтные работы для восстановления крепости Нарикала должны завершиться осенью 2025 года
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступит ко второму этапу восстановления крепости Нарикала со следующей недели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется также монтаж художественно-декоративного освещения.
"В рамках восстановления будет отремонтирован двор и внешний периметр, организовано художественно-декоративное освещение. Работы начнутся со следующей недели", – сказал Каладзе.
По его словам, контрактная стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Завершение ремонтных работ запланировано на осень 2025 года.
Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке.
Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.