Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240314/remont-glavnoy-kreposti-tbilisi-prodolzhaetsya-286843155.html
Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается
Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается
Sputnik Грузия
Ремонтные работы для восстановления крепости Нарикала должны завершиться осенью 2025 года 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T13:59+0400
2024-03-14T13:59+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24803/60/248036083_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d6e5eb8213de5e83ba437fcd09527cf4.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступит ко второму этапу восстановления крепости Нарикала со следующей недели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется также монтаж художественно-декоративного освещения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По его словам, контрактная стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Завершение ремонтных работ запланировано на осень 2025 года. Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24803/60/248036083_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_9078bbbac2dcc2386301d98438c3ee8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе

Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается

13:59 14.03.2024
© photo: Sputnik / StringerХрам Святого Николая Чудотворца на территории крепости Нарикала. Достопримечательности Тбилиси
Храм Святого Николая Чудотворца на территории крепости Нарикала. Достопримечательности Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Ремонтные работы для восстановления крепости Нарикала должны завершиться осенью 2025 года
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступит ко второму этапу восстановления крепости Нарикала со следующей недели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется также монтаж художественно-декоративного освещения.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>

"В рамках восстановления будет отремонтирован двор и внешний периметр, организовано художественно-декоративное освещение. Работы начнутся со следующей недели", – сказал Каладзе.

По его словам, контрактная стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Завершение ремонтных работ запланировано на осень 2025 года.
Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке.
Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0