https://sputnik-georgia.ru/20240314/remont-glavnoy-kreposti-tbilisi-prodolzhaetsya-286843155.html

Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается

Ремонт главной крепости Тбилиси продолжается

Sputnik Грузия

Ремонтные работы для восстановления крепости Нарикала должны завершиться осенью 2025 года 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Фонд развития Тбилиси приступит ко второму этапу восстановления крепости Нарикала со следующей недели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется также монтаж художественно-декоративного освещения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, контрактная стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Завершение ремонтных работ запланировано на осень 2025 года. Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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