https://sputnik-georgia.ru/20240314/skolko-rossiyan-dosrochno-progolosovali-na-vyborakh---dannye-tsik-rf-286848698.html

Сколько россиян досрочно проголосовали на выборах – данные ЦИК РФ

Сколько россиян досрочно проголосовали на выборах – данные ЦИК РФ

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около двух миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования... 14.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около двух миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.По ее словам, сегодня последний день, когда, естественно, проводится досрочное голосование, завтра уже идет основное.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, политика, элла памфилова, совет федерации рф, президентские выборы