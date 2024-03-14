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Сколько россиян досрочно проголосовали на выборах – данные ЦИК РФ
Сколько россиян досрочно проголосовали на выборах – данные ЦИК РФ
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около двух миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования... 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T15:33+0400
2024-03-14T15:33+0400
2024-03-14T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около двух миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.По ее словам, сегодня последний день, когда, естественно, проводится досрочное голосование, завтра уже идет основное.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, элла памфилова, совет федерации рф, президентские выборы
россия, новости, в мире, политика, элла памфилова, совет федерации рф, президентские выборы
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около двух миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Вы знаете, страна огромная, есть много труднодоступных у нас мест, отдаленных мест, поэтому вот оно и проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в эти дни голосования в плаваниях, в четырех новых субъектах, в ряде пограничных с ними регионов. Всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около 2 миллионов избирателей", – отметила Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
По ее словам, сегодня последний день, когда, естественно, проводится досрочное голосование, завтра уже идет основное.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.