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СВО: последний "пакет" Байдена – что получат ВСУ и НАТО

СВО: последний "пакет" Байдена – что получат ВСУ и НАТО

Sputnik Грузия

Россия близка к достижению целей СВО, ведь ресурсы США и НАТО в прокси-войне на Украине практически исчерпаны, а мобилизационный потенциал ВСУ подорван, пишет... 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T10:52+0400

2024-03-14T10:52+0400

2024-03-14T10:52+0400

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"Чрезвычайный" пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму в размере 300 млн долларов не решит проблем украинской армии, не избавит Запад от стратегического поражения на поле боя и в геополитике.Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 12 марта заявил о передаче киевскому режиму "чрезвычайного пакета" военной помощи в размере 300 млн долларов – первого с декабря прошлого года. Это стало возможным лишь "благодаря достигнутой экономии по контрактам", ведь конгресс США упорно блокирует выделение Украине 61 млрд долларов. Приходится экономить, или снижать боеготовность Американской армии.Американская разведка подтвердила близость России к достижению целей СВО. Директор ЦРУ Уильям Бернс 11 марта заявил, что Украина "сможет продержаться на линии фронта до 2025 года" – только при условии непрерывных американских военных поставок, иначе украинцы потеряют "значительные территории". Мотив Бернса вполне прозрачен – ранее ЦРУ немало поработало, чтобы превратить благополучную, мирную Украину в мрачное подобие вечно воюющего Афганистана. Поражение киевского режима – позорный провал ЦРУ и других американских спецслужб, однако на украинском ТВД никакими деньгами этому "горю" не поможешь. Объективное истощение ресурсов Пентагона и НАТО, недостаточный объем производства боеприпасов (вооружения) всеми странами Запада обрекают украинскую армию на "снарядный голод", дальнейшие потери живой силы и деградацию боеспособности, безусловный разгром в обозримой перспективе.Россия производит артиллерийских снарядов в три раза больше, чем США и ЕС вместе взятые, по данным CNN – 250 тысяч в месяц. Оружия и в особенности бронетехники – многократно больше. Российская армия в 2023 году получила более 1500 новых танков, и 12 марта Уралвагонзавод отправил в войска очередную крупную партию Т-90М "Прорыв". Американские аналитики признают недостижимость подобной производительности, а также способность ВС РФ доминировать – в ближайшие пять лет. Киевскому режиму отпущено гораздо меньше.Соломинка для утопающегоСтратегия Пентагона: "Помощь в обеспечении безопасности Украины – разумная инвестиция в нашу национальную безопасность". Одновременно в Минобороны США заявляют о банкротстве, то есть о "финансовой дыре" в 10 млрд долларов, которые необходимы для замены оружия, отправленного на Украину из американских арсеналов. Дефицит возник из-за разницы стоимости оружия, переданного ВСУ из американских арсеналов, и нового, заказ которого Пентагону обходится дороже. Все это можно было просчитать заранее. Вероятно, работала логика "война все спишет". Не ясно, сколько в действительности потратило Министерство обороны США на военную поддержку киевского режима за два года СВО.Американский сенатор Дэвид Вэнс для прозрачности текущих (с февраля 2022 года) и будущих расходов Пентагона внес на рассмотрение новый законопроект "Акт о прозрачности помощи Украине 2024 года". Принятие такого закона заставит Белый дом предоставить Конгрессу реальную стоимость помощи ВСУ, которая считается "заниженной на миллиарды долларов".Недавняя публикация переговоров в бундесвере о подготовке ракетного удара по Крымскому мосту вскрыла активное и непосредственное участие натовских офицеров и штабов в боевых действиях на Украине. Заметно "искрят" отношения Германии, Британии и Франции. Американское издание Politiko сообщило, что франко-германские трения "переросли в открытую вражду". Пожалуй, это историческая традиция.Германский канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, и польский премьер Дональд Туск 15 марта в Берлине планируют обсудить разногласия по Украине в формате "Веймарского треугольника". Между тем, правительство Германии твердо исключает поставки ВСУ крылатых ракет Taurus – даже в формате "обмена" на Storm Shadow. Дуда намерен "остановить, заблокировать, наказать" Владимира Путина, ведь это "самая главная задача, которая стоит перед западным сообществом во главе с США". А французский парламент сегодня одобрил агрессивную украинскую стратегию Макрона, которая совершенно не исключает появление "мушкетеров" на правом берегу Днепра – даже вопреки осторожной позиции Вашингтона и Брюсселя. Заметим, проект бюджета США на 2025 год предусматривает 895 млрд долларов на военные расходы, а средства на нужды Украины не включает. Третий звонок в театре абсурда.И еще один важный акцент. Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву 13 марта заявил о готовности Москвы к мирному достижению целей СВО – путем переговоров, на основе твердых гарантий безопасности РФ и сложившейся "на земле" новой геополитической реальности. На Западе оперативно уловили лишь угрозу – "Путин предупреждает: Россия готова к ядерной войне". Поистине, два мира – два образа жизни и смерти. И все же, российская СВО – операция принуждения к миру, многополярному и безопасному.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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