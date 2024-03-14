https://sputnik-georgia.ru/20240314/v-gruziyu-iz-rossii-popytalis-vvezti-bolee-18-millionov-rubley-286849418.html

В Грузию из России попытались ввезти более 18 миллионов рублей

В Грузию из России попытались ввезти более 18 миллионов рублей

Sputnik Грузия

Общая сумма незадекларированной валюты, по курсу Национального банка Грузии, составила 525,3 тысячи лари 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T16:57+0400

2024-03-14T16:57+0400

2024-03-14T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли два факта ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – более 18 миллионов российских рублей, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Деньги были обнаружены в специальных тайниках в автомобилях, которыми управляли иностранцы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общая сумма незадекларированной валюты по курсу Национального банка Грузии составила 525,3 тысячи лари. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, деньги полностью были конфискованы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, таможня, тпп "казбеги", грузино-российская граница