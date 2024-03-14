https://sputnik-georgia.ru/20240314/v-gruziyu-iz-rossii-popytalis-vvezti-bolee-18-millionov-rubley-286849418.html
В Грузию из России попытались ввезти более 18 миллионов рублей
В Грузию из России попытались ввезти более 18 миллионов рублей
Sputnik Грузия
Общая сумма незадекларированной валюты, по курсу Национального банка Грузии, составила 525,3 тысячи лари 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T16:57+0400
2024-03-14T16:57+0400
2024-03-14T17:57+0400
грузия
новости
происшествия
таможня
тпп "казбеги"
грузино-российская граница
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263039736_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_6993894af8d49a0482a97cd749c6946e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли два факта ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – более 18 миллионов российских рублей, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Деньги были обнаружены в специальных тайниках в автомобилях, которыми управляли иностранцы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общая сумма незадекларированной валюты по курсу Национального банка Грузии составила 525,3 тысячи лари. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, деньги полностью были конфискованы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263039736_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_2f10c8109350e302e05ce6344c649780.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, таможня, тпп "казбеги", грузино-российская граница
грузия, новости, происшествия, таможня, тпп "казбеги", грузино-российская граница
В Грузию из России попытались ввезти более 18 миллионов рублей
16:57 14.03.2024 (обновлено: 17:57 14.03.2024)
Общая сумма незадекларированной валюты, по курсу Национального банка Грузии, составила 525,3 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли два факта ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – более 18 миллионов российских рублей, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Деньги были обнаружены в специальных тайниках в автомобилях, которыми управляли иностранцы.
Общая сумма незадекларированной валюты по курсу Национального банка Грузии составила 525,3 тысячи лари.
В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, деньги полностью были конфискованы.