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В Тбилиси в жилом доме взорвался газ – видео с места ЧП
В Тбилиси в жилом доме взорвался газ – видео с места ЧП
Sputnik Грузия
В девятиэтажном жилом доме в Тбилиси ночью произошел сильный взрыв. Причиной ЧП на улице Самтредской в районе Дидубе, предположительно, стала утечка газа... 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T13:42+0400
2024-03-14T13:42+0400
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Обошлось без жертв – взрыв был на первом этаже здания, в помещении банкетного зала, где шел ремонт. В результате весь жилой дом получил повреждения, выбило стекла и в соседних корпусах в радиусе более 100 метров.По факту взрыва ведется следствие, выясняется размер нанесенного ущерба. Машины, припаркованные на улице, тоже оказались разбиты и получили заметные повреждения. Около 100 семей эвакуированы из дома, где был взрыв, и временно размещены в гостиницах. Специалисты мэрии Тбилиси выяснят, пригодно ли здание к дальнейшей эксплуатации, а также степень причиненных ему повреждений.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, взрыв, взрыв газа, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, взрыв, взрыв газа, тбилиси, видео
В Тбилиси в жилом доме взорвался газ – видео с места ЧП
13:42 14.03.2024 (обновлено: 13:44 14.03.2024)
В девятиэтажном жилом доме в Тбилиси ночью произошел сильный взрыв. Причиной ЧП на улице Самтредской в районе Дидубе, предположительно, стала утечка газа. Смотрите видео с места ЧП
Обошлось без жертв – взрыв был на первом этаже здания, в помещении банкетного зала, где шел ремонт. В результате весь жилой дом получил повреждения, выбило стекла и в соседних корпусах в радиусе более 100 метров.
По факту взрыва ведется следствие, выясняется размер нанесенного ущерба. Машины, припаркованные на улице, тоже оказались разбиты и получили заметные повреждения.
Около 100 семей эвакуированы из дома, где был взрыв, и временно размещены в гостиницах. Специалисты мэрии Тбилиси выяснят, пригодно ли здание к дальнейшей эксплуатации, а также степень причиненных ему повреждений.