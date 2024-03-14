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Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики

Внешняя торговля Грузии продолжает падать – данные статистики

Sputnik Грузия

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,1 миллиарда долларов 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T11:57+0400

2024-03-14T11:57+0400

2024-03-14T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2024 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,1 миллиарда долларов, что на 2% меньше данных за январь-февраль 2023 года.Экспорт составил более 803 миллионов долларов, на 12,2% меньше, чем в январе-феврале 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,3 миллиарда долларов, что на 5,3% больше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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