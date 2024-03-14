https://sputnik-georgia.ru/20240314/vpervye-v-tbilisskom-zooparke-poyavyatsya-zhirafy-286843707.html

Впервые в Тбилисском зоопарке появятся жирафы

Впервые в Тбилисском зоопарке появятся жирафы

Sputnik Грузия

Новый зоопарк, где строят вольер для жирафов, расположен на территории т. н. Тбилисского моря 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T21:44+0400

2024-03-14T21:44+0400

2024-03-14T21:44+0400

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зураб гуриелидзе

тбилисский зоопарк

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Жирафов впервые привезут в Грузию и разместят их в новом зоопарке, который строится на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря, заявил директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в страну планируется привезти пять жирафов. Из какой страны завезут животных, станет известно в сентябре 2024 года. К этому времени в новом зоопарке на Тбилисском море обустраивают необходимую инфраструктуру. По его словам, новый зоопарк уже является членом Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков, а это значит, что у зоопарка будут соответствующие консультанты и хорошо обученные смотрители. Как ранее заявил Гуриелидзе, строительство нового зоопарка на территории т. н. Тбилисского моря продолжается активными темпами, в ближайшее время начнется строительство уличных вольеров. Для полного оснащения нового зоопарка необходимо около 50 миллионов долларов. Тбилисский зоопаркТбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум. Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года.После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, а его площадь составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно. Гуриелидзе отметил, что строительство ведется больше года и оно специфическое. Так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности. Новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, тбилисское море, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк