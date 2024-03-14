https://sputnik-georgia.ru/20240314/vpervye-v-tbilisskom-zooparke-poyavyatsya-zhirafy-286843707.html
Впервые в Тбилисском зоопарке появятся жирафы
Впервые в Тбилисском зоопарке появятся жирафы
Sputnik Грузия
Новый зоопарк, где строят вольер для жирафов, расположен на территории т. н. Тбилисского моря 14.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-14T21:44+0400
2024-03-14T21:44+0400
2024-03-14T21:44+0400
новости
общество
грузия
тбилисское море
зураб гуриелидзе
тбилисский зоопарк
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0e/286843320_0:0:2676:1506_1920x0_80_0_0_64169c84f9f9efb75f54d8a16164aa1f.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Жирафов впервые привезут в Грузию и разместят их в новом зоопарке, который строится на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря, заявил директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в страну планируется привезти пять жирафов. Из какой страны завезут животных, станет известно в сентябре 2024 года. К этому времени в новом зоопарке на Тбилисском море обустраивают необходимую инфраструктуру. По его словам, новый зоопарк уже является членом Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков, а это значит, что у зоопарка будут соответствующие консультанты и хорошо обученные смотрители. Как ранее заявил Гуриелидзе, строительство нового зоопарка на территории т. н. Тбилисского моря продолжается активными темпами, в ближайшее время начнется строительство уличных вольеров. Для полного оснащения нового зоопарка необходимо около 50 миллионов долларов. Тбилисский зоопаркТбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум. Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года.После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, а его площадь составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно. Гуриелидзе отметил, что строительство ведется больше года и оно специфическое. Так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности. Новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилисское море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0e/286843320_0:0:2676:2008_1920x0_80_0_0_a2e9a02f786818e6b433b64efa5ba017.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, тбилисское море, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк
новости, общество, грузия, тбилисское море, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк
Впервые в Тбилисском зоопарке появятся жирафы
Новый зоопарк, где строят вольер для жирафов, расположен на территории т. н. Тбилисского моря
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Жирафов впервые привезут в Грузию и разместят их в новом зоопарке, который строится на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря, заявил директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе в эфире медиаплатформы BMG.
Всего в страну планируется привезти пять жирафов. Из какой страны завезут животных, станет известно в сентябре 2024 года. К этому времени в новом зоопарке на Тбилисском море обустраивают необходимую инфраструктуру.
"Вольер для жирафов строится, это сложное здание, но (строительство – ред.) должно завершиться в ближайшее время. А пока мы заботимся о том, чтобы привезти жирафов, так как их не купишь в магазине. Он должен где-то родиться, достичь определенного возраста. Дальнейшая транспортировка тоже сложное и дорогостоящее дело. Это будет минимум пять жирафов", – заявил Гуриелидзе.
По его словам, новый зоопарк уже является членом Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков, а это значит, что у зоопарка будут соответствующие консультанты и хорошо обученные смотрители.
"Для этого они уже в прошлом году прошли соответствующее обучение, ведь жирафы – особенные животные, и с крупными животными вообще сложно общаться. Они уже прошли обучение в Голландии, и в этом году этот процесс продолжится. Двое наших ветеринаров поедут в Южную Африку, чтобы лучше изучить там этот процесс", – сказал Гуриелидзе.
Как ранее заявил Гуриелидзе, строительство нового зоопарка на территории т. н. Тбилисского моря продолжается активными темпами, в ближайшее время начнется строительство уличных вольеров. Для полного оснащения нового зоопарка необходимо около 50 миллионов долларов.
Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум.
Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года.
После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, а его площадь составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно.
Гуриелидзе отметил, что строительство ведется больше года и оно специфическое. Так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности.
Новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии.