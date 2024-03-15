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Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции
Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции
Sputnik Грузия
В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества – Азербайджан, Турция и Грузия, заявил глава азербайджанского... 15.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Вопросы реализации совместных транспортных и энергетических проектов, а также дальнейшее укрепление партнерства между Грузией, Азербайджана и Турции обсудили на встрече в Баку, заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После проведения девятой по счету встречи глав МИД трех стран состоялась совместная пресс-конференция, на которой Дарчиашвили выступил со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.По его словам, роль Грузии, Азербайджана и Турции в вопросе транспортировки энергоресурсов из Азии в Европу и обеспечения энергетической безопасности Европы особенно важна. Глава МИД Грузии отметил, что, принимая во внимание стратегическое расположение и транспортный потенциал Грузии, Турции и Азербайджана, страны придают большое значение углублению сотрудничества для беспрепятственного функционирования Среднего коридора. Также в ходе встречи стороны обсудили проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является важнейшим маршрутом, соединяющим Европу и Азию. Участники встречи подчеркнули необходимость полной реализации проекта в ближайшем будущем. О договоренности между Азербайджаном, Турцией и Грузией создать более широкие транспортные узлы в ходе встречи заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества – Азербайджан, Турция и Грузия, отметил он. По информации Дарчиашвили, следующая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в АнкареВпервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация о сотрудничестве между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год.Предыдущая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция состоялась в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, турция, илья дарчиашвили
Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции
14:04 15.03.2024 (обновлено: 15:06 15.03.2024)
В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества – Азербайджан, Турция и Грузия, заявил глава азербайджанского МИД
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Вопросы реализации совместных транспортных и энергетических проектов, а также дальнейшее укрепление партнерства между Грузией, Азербайджана и Турции обсудили на встрече в Баку, заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.
После проведения девятой по счету встречи глав МИД трех стран состоялась совместная пресс-конференция, на которой Дарчиашвили выступил со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.
"Говоря о сегодняшних вызовах, мы акцентировали внимание на совместных региональных транспортных, энергетических проектах, перспективах на будущее и дальнейшем укреплении связности. Следует подчеркнуть, что мы придаем большое значение этим проектам и готовы и дальше активно поддерживать их полноценное функционирование", – заявил Дарчиашвили.
По его словам, роль Грузии, Азербайджана и Турции в вопросе транспортировки энергоресурсов из Азии в Европу и обеспечения энергетической безопасности Европы особенно важна.
"Мы подчеркнули, что уже успешно реализовали энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзрум. Мы уделили большое внимание полноценной реализации Южного энергетического коридора", – сказал он.
Глава МИД Грузии отметил, что, принимая во внимание стратегическое расположение и транспортный потенциал Грузии, Турции и Азербайджана, страны придают большое значение углублению сотрудничества для беспрепятственного функционирования Среднего коридора.
"В этом смысле мы выразили готовность еще больше работать вместе не только в этом формате, но и в других форматах, чтобы эти процессы были еще более эффективными", – сказал министр.
Также в ходе встречи стороны обсудили проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является важнейшим маршрутом, соединяющим Европу и Азию. Участники встречи подчеркнули необходимость полной реализации проекта в ближайшем будущем.
О договоренности между Азербайджаном, Турцией и Грузией создать более широкие транспортные узлы в ходе встречи заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества – Азербайджан, Турция и Грузия, отметил он.
"Сегодня мы также договорились о создании более широких транспортных узлов, используя транзитный потенциал нашей страны. Мы также добьемся больших совместных успехов в области альтернативной энергетики", – заявил Байрамов.
По информации Дарчиашвили, следующая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Анкаре
Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация о сотрудничестве между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год.
Предыдущая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция состоялась в Тбилиси.