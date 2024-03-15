https://sputnik-georgia.ru/20240315/dalneyshee-ukreplenie-partnerstva--chto-obsudili-glavy-mid-gruzii-azerbaydzhana-i-turtsii-286861609.html

Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции

Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции

Sputnik Грузия

В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества – Азербайджан, Турция и Грузия, заявил глава азербайджанского... 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T14:04+0400

2024-03-15T14:04+0400

2024-03-15T15:06+0400

политика

грузия

новости

азербайджан

турция

илья дарчиашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286861385_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_6b922d5820a077795af1a4a3be1820c3.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Вопросы реализации совместных транспортных и энергетических проектов, а также дальнейшее укрепление партнерства между Грузией, Азербайджана и Турции обсудили на встрече в Баку, заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После проведения девятой по счету встречи глав МИД трех стран состоялась совместная пресс-конференция, на которой Дарчиашвили выступил со своими азербайджанским и турецким коллегами Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.По его словам, роль Грузии, Азербайджана и Турции в вопросе транспортировки энергоресурсов из Азии в Европу и обеспечения энергетической безопасности Европы особенно важна. Глава МИД Грузии отметил, что, принимая во внимание стратегическое расположение и транспортный потенциал Грузии, Турции и Азербайджана, страны придают большое значение углублению сотрудничества для беспрепятственного функционирования Среднего коридора. Также в ходе встречи стороны обсудили проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является важнейшим маршрутом, соединяющим Европу и Азию. Участники встречи подчеркнули необходимость полной реализации проекта в ближайшем будущем. О договоренности между Азербайджаном, Турцией и Грузией создать более широкие транспортные узлы в ходе встречи заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В бассейнах Каспийского и Черного морей сформировался треугольник экономического сотрудничества – Азербайджан, Турция и Грузия, отметил он. По информации Дарчиашвили, следующая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в АнкареВпервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация о сотрудничестве между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год.Предыдущая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция состоялась в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, азербайджан, турция, илья дарчиашвили