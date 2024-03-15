https://sputnik-georgia.ru/20240315/ferrosplavy-vino-i-minvody-chto-v-bolshom-kolichestve-ukhodit-na-rossiyskie-prilavki-286870190.html
Ферросплавы, вино и минводы: что в большом количестве уходит на российские прилавки?
Ферросплавы, вино и минводы: что в большом количестве уходит на российские прилавки?
Sputnik Грузия
Доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод подробно перечислил, чем торгует Грузия с Россией 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T16:43+0400
2024-03-15T16:43+0400
2024-03-15T16:43+0400
пресс-центр sputnik грузия
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россия
грузия
экономика
ираклий кобахидзе
грузино-российские отношения
пресс-центр
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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Москва-Тбилиси на тему "Будущее грузино-российских экономических отношений", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Уникальное в своем роде грузинское вино, так же как и минеральные воды, ферросплавы, которые еще со времен Советского союза поставлялись в Грузии, временным явлением был параллельных экспорт легковых автомобилей…." - подробно перечисляет Холод.Власти Грузии собираются "продолжать прагматичную политику в отношении РФ, целью которой является сохранение мира в нашей стране", при этом, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, есть "конкретные задачи, связанные с экономической деятельностью".
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, грузинское вино, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, грузинское вино, видео
Ферросплавы, вино и минводы: что в большом количестве уходит на российские прилавки?
Доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод подробно перечислил, чем торгует Грузия с Россией
Об этом он рассказал в ходе видеомоста Москва-Тбилиси на тему "Будущее грузино-российских экономических отношений", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Уникальное в своем роде грузинское вино, так же как и минеральные воды, ферросплавы, которые еще со времен Советского союза поставлялись в Грузии, временным явлением был параллельных экспорт легковых автомобилей…." - подробно перечисляет Холод.
Власти Грузии собираются "продолжать прагматичную политику в отношении РФ, целью которой является сохранение мира в нашей стране", при этом, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, есть "конкретные задачи, связанные с экономической деятельностью".