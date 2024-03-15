https://sputnik-georgia.ru/20240315/ferrosplavy-vino-i-minvody-chto-v-bolshom-kolichestve-ukhodit-na-rossiyskie-prilavki-286870190.html

Ферросплавы, вино и минводы: что в большом количестве уходит на российские прилавки?

Ферросплавы, вино и минводы: что в большом количестве уходит на российские прилавки?

Sputnik Грузия

Доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод подробно перечислил, чем торгует Грузия с Россией 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T16:43+0400

2024-03-15T16:43+0400

2024-03-15T16:43+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

россия

грузия

экономика

ираклий кобахидзе

грузино-российские отношения

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286870016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c7319a11a3a07bcf049c0d5b043937f.jpg

Об этом он рассказал в ходе видеомоста Москва-Тбилиси на тему "Будущее грузино-российских экономических отношений", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Уникальное в своем роде грузинское вино, так же как и минеральные воды, ферросплавы, которые еще со времен Советского союза поставлялись в Грузии, временным явлением был параллельных экспорт легковых автомобилей…." - подробно перечисляет Холод.Власти Грузии собираются "продолжать прагматичную политику в отношении РФ, целью которой является сохранение мира в нашей стране", при этом, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, есть "конкретные задачи, связанные с экономической деятельностью".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, грузинское вино, видео