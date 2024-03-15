https://sputnik-georgia.ru/20240315/gruziya-sokhranyaet-liderstvo-v-mire-po-chelovecheskomu-razvitiyu---dannye-oon-286854788.html

Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию - данные ООН

Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию - данные ООН

Sputnik Грузия

Грузия в третий раз подряд попала в группу "очень высокого человеческого развития" 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T09:01+0400

2024-03-15T09:01+0400

2024-03-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия за 2023-2024 годы, по сравнению с предыдущим отчетом, Грузия улучшила свой рейтинг и занимает 60-е место среди 193 стран и территорий согласно Индексу человеческого развития Программы развития ООН. Грузия в третий раз подряд попала в группу "очень высокого человеческого развития". Общий показатель Индекса человеческого развития Грузии составляет 0,814. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По этому показателю Грузия опережает члена ЕС Болгарию, члена НАТО Северную Македонию и Албанию, на постсоветском пространстве - Украину, Молдову, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Индекс человеческого развития измеряет развитие стран мира по трем основным измерениям: ожидаемая продолжительность жизни и здоровье, доступ к образованию и достойный уровень жизни. Наряду с общим показателем, Индекс также учитывает такие параметры, как неравенство, гендерный разрыв, многомерная бедность и давление на планету. Главная проблема Грузии Несмотря на высокие показатели страны в международном рейтинге и исторические показатели для страны по уровню безработицы и бедности , власти Грузии остаются недовольны ситуацией. Согласно официальным данным уровень бедности в стране составляет 15,6%, а уровень безработицы – 15,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, общество, экономика, оон, ираклий кобахидзе