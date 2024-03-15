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Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию - данные ООН
Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию - данные ООН
Sputnik Грузия
Грузия в третий раз подряд попала в группу "очень высокого человеческого развития" 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия за 2023-2024 годы, по сравнению с предыдущим отчетом, Грузия улучшила свой рейтинг и занимает 60-е место среди 193 стран и территорий согласно Индексу человеческого развития Программы развития ООН. Грузия в третий раз подряд попала в группу "очень высокого человеческого развития". Общий показатель Индекса человеческого развития Грузии составляет 0,814. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По этому показателю Грузия опережает члена ЕС Болгарию, члена НАТО Северную Македонию и Албанию, на постсоветском пространстве - Украину, Молдову, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Индекс человеческого развития измеряет развитие стран мира по трем основным измерениям: ожидаемая продолжительность жизни и здоровье, доступ к образованию и достойный уровень жизни. Наряду с общим показателем, Индекс также учитывает такие параметры, как неравенство, гендерный разрыв, многомерная бедность и давление на планету. Главная проблема Грузии Несмотря на высокие показатели страны в международном рейтинге и исторические показатели для страны по уровню безработицы и бедности , власти Грузии остаются недовольны ситуацией. Согласно официальным данным уровень бедности в стране составляет 15,6%, а уровень безработицы – 15,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, экономика, оон, ираклий кобахидзе
новости, грузия, общество, экономика, оон, ираклий кобахидзе
Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию - данные ООН
Грузия в третий раз подряд попала в группу "очень высокого человеческого развития"
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия за 2023-2024 годы, по сравнению с предыдущим отчетом, Грузия улучшила свой рейтинг и занимает 60-е место среди 193 стран и территорий согласно Индексу человеческого развития Программы развития ООН.
Грузия в третий раз подряд попала в группу "очень высокого человеческого развития". Общий показатель Индекса человеческого развития Грузии составляет 0,814.
По этому показателю Грузия опережает члена ЕС Болгарию, члена НАТО Северную Македонию и Албанию, на постсоветском пространстве - Украину, Молдову, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
Индекс человеческого развития измеряет развитие стран мира по трем основным измерениям: ожидаемая продолжительность жизни и здоровье, доступ к образованию и достойный уровень жизни. Наряду с общим показателем, Индекс также учитывает такие параметры, как неравенство, гендерный разрыв, многомерная бедность и давление на планету.
Несмотря на высокие показатели страны в международном рейтинге и исторические показатели для страны по уровню безработицы и бедности , власти Грузии остаются недовольны ситуацией.
"Сегодня мы недовольны сложившейся картиной, несмотря на то, что у нас исторически лучшие показатели как по сокращению бедности и безработицы, так и по любому другому социальному параметру. Мы не можем быть счастливы до тех пор, пока в Грузии не будет искоренена бедность и не будет окончательно преодолена безработица. Это главная национальная задача нашего правительства", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно официальным данным уровень бедности в стране составляет 15,6%, а уровень безработицы – 15,3%.