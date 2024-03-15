https://sputnik-georgia.ru/20240315/gruziya-uluchshila-pozitsii-v-reytinge-kreditnogo-riska-286874550.html
Грузия улучшила позиции в рейтинге кредитного риска
Грузия улучшила позиции в рейтинге кредитного риска
Sputnik Грузия
Целью классификации страновых рисков является оценка риска платежеспособности страны 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T22:25+0400
2024-03-15T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Согласно классификации кредитного риска Организации экономического сотрудничества и развития, с февраля 2024 года рейтинг риска Грузии улучшился на одну позицию. Рейтинг основан на оценке официальных экспортно-кредитных агентств стран-членов ОЭСР и включает в себя как страны-члены, так и страны, не входящие в эту организацию. Целью классификации страновых рисков является оценка риска платежеспособности страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Его цель - оценить риски страны для экспортно-кредитных организаций, которые используются для определения условий кредитования. Организация экономического сотрудничества и развития — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создана 1961 году в целях содействия экономическому росту и мировой торговле. Миссия организации заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и социальное благополучие людей во всем мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, оэср, рейтинг
экономика, грузия, новости, оэср, рейтинг
Грузия улучшила позиции в рейтинге кредитного риска
Целью классификации страновых рисков является оценка риска платежеспособности страны
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Согласно классификации кредитного риска Организации экономического сотрудничества и развития, с февраля 2024 года рейтинг риска Грузии улучшился на одну позицию.
Рейтинг основан на оценке официальных экспортно-кредитных агентств стран-членов ОЭСР и включает в себя как страны-члены, так и страны, не входящие в эту организацию. Целью классификации страновых рисков является оценка риска платежеспособности страны.
Его цель - оценить риски страны для экспортно-кредитных организаций, которые используются для определения условий кредитования.
"Повышение рейтинга, то есть снижение риска, увеличит доступ к финансированию для частного сектора Грузии", - прокомментировали рейтинг в Минфине Грузии.
Организация экономического сотрудничества и развития — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создана 1961 году в целях содействия экономическому росту и мировой торговле. Миссия организации заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и социальное благополучие людей во всем мире.