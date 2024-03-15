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Хранение и сбыт фальшивых денег - в Грузии задержаны иностранцы
Хранение и сбыт фальшивых денег - в Грузии задержаны иностранцы
Sputnik Грузия
Иностранцы, временно проживающие в Грузии, незаконно реализовали фальшивые деньги в размере 9,6 тысячи долларов 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T18:50+0400
2024-03-15T18:50+0400
2024-03-15T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Двое граждан Египта и Ирака задержаны в Грузии по факту хранения и реализации крупной суммы фальшивых долларовых купюр - обоим грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Служба государственной безопасности Грузии. Следствие установило, что иностранцы, временно проживающие в Грузии, незаконно реализовали фальшивые деньги в размере 9,6 тысячи долларов 14 марта 2024 года, в ходе чего их задержали в качестве обвиняемых. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору", которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии. В ходе следствия круг преступников может расшириться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, фальшивомонетчики, сгб
грузия, новости, происшествия, фальшивомонетчики, сгб
Хранение и сбыт фальшивых денег - в Грузии задержаны иностранцы
Иностранцы, временно проживающие в Грузии, незаконно реализовали фальшивые деньги в размере 9,6 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Двое граждан Египта и Ирака задержаны в Грузии по факту хранения и реализации крупной суммы фальшивых долларовых купюр - обоим грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
Следствие установило, что иностранцы, временно проживающие в Грузии, незаконно реализовали фальшивые деньги в размере 9,6 тысячи долларов 14 марта 2024 года, в ходе чего их задержали в качестве обвиняемых.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору", которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии. В ходе следствия круг преступников может расшириться.