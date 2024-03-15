https://sputnik-georgia.ru/20240315/mezhdu-rossiey-i-gruziey-mozhet-aktivno-razvivatsya-turizm-v-obeikh-napravleniyakh--ekspert-286868227.html
Между Россией и Грузией может активно развиваться туризм в обоих направлениях – эксперт
Между Россией и Грузией может активно развиваться туризм в обоих направлениях – эксперт
Sputnik Грузия
Грузия очень интересна российскому туристу, но и Россия тоже, в свою очередь, может быть интересна грузинскому туристу, считает доктор экономических наук... 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T15:46+0400
2024-03-15T15:46+0400
2024-03-15T16:10+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси на тему "Будущее грузино-российских экономических отношений", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Может быть, у нас моря нет такого ласкового и хорошего, но есть еще очень много чего, что можно посмотреть грузинскому туристу в России", – заявил Холод.Власти Грузии собираются "продолжать прагматичную политику в отношении РФ, целью которой является сохранение мира в нашей стране", при этом, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, есть "конкретные задачи, связанные с экономической деятельностью".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, туризм, россия, туризм в грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео-новости из грузии, видео
видео, туризм, россия, туризм в грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео-новости из грузии, видео
Между Россией и Грузией может активно развиваться туризм в обоих направлениях – эксперт
15:46 15.03.2024 (обновлено: 16:10 15.03.2024)
Грузия очень интересна российскому туристу, но и Россия тоже, в свою очередь, может быть интересна грузинскому туристу, считает доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод
Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси на тему "Будущее грузино-российских экономических отношений", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Может быть, у нас моря нет такого ласкового и хорошего, но есть еще очень много чего, что можно посмотреть грузинскому туристу в России", – заявил Холод.
Власти Грузии собираются "продолжать прагматичную политику в отношении РФ, целью которой является сохранение мира в нашей стране", при этом, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, есть "конкретные задачи, связанные с экономической деятельностью".