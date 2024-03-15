https://sputnik-georgia.ru/20240315/nablyudateli-iz-gruzii-sledyat-za-khodom-vyborov-prezidenta-rossii-286873171.html
Наблюдатели из Грузии следят за ходом выборов президента России
Наблюдатели из Грузии следят за ходом выборов президента России
Sputnik Грузия
С утра грузинские наблюдатели побывали на нескольких избирательных участках и констатировали, что выборы проходят в спокойной обстановке 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T19:15+0400
2024-03-15T19:15+0400
2024-03-15T20:32+0400
выборы президента россии 2024
новости
грузия
политика
россия
васо капанадзе
президентские выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286872592_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_601a181b5a07fb1c44c4d3f1b5e26025.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Наблюдатели из Грузии следят за ходом голосования на проходящих выборов президента России, заявил Sputnik Грузия руководитель Грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лордкипанидзе, который аккредитован в качестве международного наблюдателя и электорального эксперта. В России с 15 по 17 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В состав группы грузинских наблюдателей, кроме Лордкипанидзе, входят Михаил Жгенти ("Солидарность во имя мира"), Теймураз Майсурадзе (директор Научного центра природных катастроф ГТУ, профессор Университета Восточной Европы) и Васо Капанадзе ( Аналитический центр "Эксперт плюс"). По его словам, вместе с грузинскими наблюдателями работают коллеги из стран НАТО – Италии и Франции. "Грузинские эксперты посетили Экспертный ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), куда поступают сведения практически со всех избирательных участков от общественных наблюдателей", - сообщил Лорткипанидзе. По данным ЦИК, на выборы аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 107 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286872592_89:83:1258:960_1920x0_80_0_0_3e987371279c315493eb461855e1883c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, россия, васо капанадзе, президентские выборы
новости, грузия, политика, россия, васо капанадзе, президентские выборы
Наблюдатели из Грузии следят за ходом выборов президента России
19:15 15.03.2024 (обновлено: 20:32 15.03.2024)
С утра грузинские наблюдатели побывали на нескольких избирательных участках и констатировали, что выборы проходят в спокойной обстановке
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Наблюдатели из Грузии следят за ходом голосования на проходящих выборов президента России, заявил Sputnik Грузия руководитель Грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лордкипанидзе, который аккредитован в качестве международного наблюдателя и электорального эксперта.
В России с 15 по 17 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
В состав группы грузинских наблюдателей, кроме Лордкипанидзе, входят Михаил Жгенти ("Солидарность во имя мира"), Теймураз Майсурадзе (директор Научного центра природных катастроф ГТУ, профессор Университета Восточной Европы) и Васо Капанадзе ( Аналитический центр "Эксперт плюс").
"Сегодня мы побывали на нескольких избирательных участках, в том числе и в Северо-восточном избирательном округе № 3453, где с утра была зафиксирована высокая явка. Выборы проходят в спокойной обстановке," - сказал Лорткипанидзе.
По его словам, вместе с грузинскими наблюдателями работают коллеги из стран НАТО – Италии и Франции.
"Грузинские эксперты посетили Экспертный ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), куда поступают сведения практически со всех избирательных участков от общественных наблюдателей", - сообщил Лорткипанидзе.
По данным ЦИК, на выборы аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 107 стран.