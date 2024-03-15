https://sputnik-georgia.ru/20240315/nablyudateli-iz-gruzii-sledyat-za-khodom-vyborov-prezidenta-rossii-286873171.html

Наблюдатели из Грузии следят за ходом выборов президента России

Наблюдатели из Грузии следят за ходом выборов президента России

Sputnik Грузия

С утра грузинские наблюдатели побывали на нескольких избирательных участках и констатировали, что выборы проходят в спокойной обстановке 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T19:15+0400

2024-03-15T19:15+0400

2024-03-15T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Наблюдатели из Грузии следят за ходом голосования на проходящих выборов президента России, заявил Sputnik Грузия руководитель Грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лордкипанидзе, который аккредитован в качестве международного наблюдателя и электорального эксперта. В России с 15 по 17 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В состав группы грузинских наблюдателей, кроме Лордкипанидзе, входят Михаил Жгенти ("Солидарность во имя мира"), Теймураз Майсурадзе (директор Научного центра природных катастроф ГТУ, профессор Университета Восточной Европы) и Васо Капанадзе ( Аналитический центр "Эксперт плюс"). По его словам, вместе с грузинскими наблюдателями работают коллеги из стран НАТО – Италии и Франции. "Грузинские эксперты посетили Экспертный ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), куда поступают сведения практически со всех избирательных участков от общественных наблюдателей", - сообщил Лорткипанидзе. По данным ЦИК, на выборы аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 107 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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