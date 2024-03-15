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Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Sputnik Грузия

Общая явка к 12:05 по мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T13:38+0400

2024-03-15T13:38+0400

2024-03-15T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более полутора миллиона человек уже проголосовали дистанционно на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале.Всего около пяти миллионов россиян изъявили желание дистанционно участвовать в выборах президента.Принять участие в ДЭГ могут жители 28 регионов, заранее подавшие заявки через портал "Госуслуги" и получившие статус "Учтено". Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на vybory.gov.ru, авторизоваться и ввести код из СМС.Москвичам подавать заявление не нужно, для них голосование проходит на портале mos.ru.Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 по мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России – Калининградской области.Общая явка к 12:05 по мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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