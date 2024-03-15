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Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента
Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента
Sputnik Грузия
Общая явка к 12:05 по мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T13:38+0400
2024-03-15T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более полутора миллиона человек уже проголосовали дистанционно на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале.Всего около пяти миллионов россиян изъявили желание дистанционно участвовать в выборах президента.Принять участие в ДЭГ могут жители 28 регионов, заранее подавшие заявки через портал "Госуслуги" и получившие статус "Учтено". Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на vybory.gov.ru, авторизоваться и ввести код из СМС.Москвичам подавать заявление не нужно, для них голосование проходит на портале mos.ru.Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 по мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России – Калининградской области.Общая явка к 12:05 по мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК.Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика
Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента
13:38 15.03.2024 (обновлено: 14:15 15.03.2024)
Общая явка к 12:05 по мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более полутора миллиона человек уже проголосовали дистанционно на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"За 13 часов с помощью ДЭГ проголосовали 1,6 миллиона человек. Это 35% зарегистрированных на платформе пользователей", – уточнили в ведомстве.
Всего около пяти миллионов россиян изъявили желание дистанционно участвовать в выборах президента.
Принять участие в ДЭГ могут жители 28 регионов, заранее подавшие заявки через портал "Госуслуги" и получившие статус "Учтено". Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на vybory.gov.ru, авторизоваться и ввести код из СМС.
Москвичам подавать заявление не нужно, для них голосование проходит на портале mos.ru.
Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.
На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избирательные участки открылись уже по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 по мск на Камчатке и Чукотке. В 09:00 пятницы открылись участки в самом западном регионе России – Калининградской области.
Общая явка к 12:05 по мск первого дня голосования составила 5,66%, сообщили в ЦИК.
Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.