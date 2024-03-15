https://sputnik-georgia.ru/20240315/rossiysko-gruzinskie-ekonomicheskie-otnosheniya-formirovalis-desyatiletiyami--ekspert-286866649.html

Российско-грузинские экономические отношения формировались десятилетиями – эксперт

Российско-грузинские экономические отношения формировались десятилетиями – эксперт

Sputnik Грузия

Сложно будет привнести что-то новое в российско-грузинские экономические отношения, так как они формировались в течение многих десятилетий и эта система... 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T15:08+0400

2024-03-15T15:08+0400

2024-03-15T15:08+0400

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грузино-российские отношения

пресс-центр

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Так, считает доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси на тему "Будущее грузино-российских экономических отношений", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Исторически уже сформированы сферы экономической деятельности, в которых мы сотрудничаем уже очень давно. Россия знает, что нужно ей, и Грузия – соответственно тоже. Все сферы освоены, остается наращивать объемы. Вот, к примеру, грузинских фруктов на российских прилавках могло было быть больше", - заявил Холод.Власти Грузии собираются "продолжать прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране", при этом, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, есть "конкретные задачи, связанные с экономической деятельностью".

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, россия, грузия, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео