https://sputnik-georgia.ru/20240315/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-286872421.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T20:20+0400

2024-03-15T20:20+0400

2024-03-15T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии 16 марта – ожидается дождь, в высокогорье – снег, местами сильный, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков в холмистой местности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии