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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T20:20+0400
2024-03-15T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии 16 марта – ожидается дождь, в высокогорье – снег, местами сильный, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков в холмистой местности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии 16 марта – ожидается дождь, в высокогорье – снег, местами сильный, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
Осадки в Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также активизацию оползней и селевых потоков в холмистой местности.