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Цены на аренду в Тбилиси снизились
Цены на аренду в Тбилиси снизились
Sputnik Грузия
В течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды, считают аналитики компании 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T13:02+0400
2024-03-15T13:02+0400
2024-03-15T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Стоимость аренды жилья в Тбилиси снизилась в феврале 2024 года на 4,8% по сравнению с январем, говорится в обзоре рынка международной инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным аналитиков, стоимость аренды квартир среднего размера в прошлом месяце составила 9,9 доллара за квадратный метр. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В отчете отмечается, что арендная плата сократилась во всех районах столицы. При этом дороже всех обходится аренда в центральных районах Ваке и Мтацминда – в среднем 14 долларов за квадратный метр. Затем идут квартиры в Сабуртало, Чугурети и Крцаниси. Дешевле арендовать квартиры в Самгори, Глдани и Диди Дигоми – в среднем 8 долларов за квадратный метр. В Galt & Taggart ожидают, что в течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
экономика, грузия, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
Цены на аренду в Тбилиси снизились
В течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды, считают аналитики компании
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Стоимость аренды жилья в Тбилиси снизилась в феврале 2024 года на 4,8% по сравнению с январем, говорится в обзоре рынка международной инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным аналитиков, стоимость аренды квартир среднего размера в прошлом месяце составила 9,9 доллара за квадратный метр.
В отчете
отмечается, что арендная плата сократилась во всех районах столицы. При этом дороже всех обходится аренда в центральных районах Ваке и Мтацминда – в среднем 14 долларов за квадратный метр. Затем идут квартиры в Сабуртало, Чугурети и Крцаниси. Дешевле арендовать квартиры в Самгори, Глдани и Диди Дигоми – в среднем 8 долларов за квадратный метр.
В Galt & Taggart ожидают, что в течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды.