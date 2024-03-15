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https://sputnik-georgia.ru/20240315/tseny-na-arendu-v-tbilisi-snizilis-286854954.html
Цены на аренду в Тбилиси снизились
Цены на аренду в Тбилиси снизились
Sputnik Грузия
В течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды, считают аналитики компании 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T13:02+0400
2024-03-15T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Стоимость аренды жилья в Тбилиси снизилась в феврале 2024 года на 4,8% по сравнению с январем, говорится в обзоре рынка международной инвестиционной компании Galt &amp; Taggart. По данным аналитиков, стоимость аренды квартир среднего размера в прошлом месяце составила 9,9 доллара за квадратный метр. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В отчете отмечается, что арендная плата сократилась во всех районах столицы. При этом дороже всех обходится аренда в центральных районах Ваке и Мтацминда – в среднем 14 долларов за квадратный метр. Затем идут квартиры в Сабуртало, Чугурети и Крцаниси. Дешевле арендовать квартиры в Самгори, Глдани и Диди Дигоми – в среднем 8 долларов за квадратный метр. В Galt &amp; Taggart ожидают, что в течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
экономика, грузия, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость

Цены на аренду в Тбилиси снизились

13:02 15.03.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды, считают аналитики компании
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Стоимость аренды жилья в Тбилиси снизилась в феврале 2024 года на 4,8% по сравнению с январем, говорится в обзоре рынка международной инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным аналитиков, стоимость аренды квартир среднего размера в прошлом месяце составила 9,9 доллара за квадратный метр.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В отчете отмечается, что арендная плата сократилась во всех районах столицы. При этом дороже всех обходится аренда в центральных районах Ваке и Мтацминда – в среднем 14 долларов за квадратный метр. Затем идут квартиры в Сабуртало, Чугурети и Крцаниси. Дешевле арендовать квартиры в Самгори, Глдани и Диди Дигоми – в среднем 8 долларов за квадратный метр.
В Galt & Taggart ожидают, что в течение 2024 года продолжится поэтапная стабилизация стоимости аренды.
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