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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

Ограничение введено сильного снегопада и мороза на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T21:33+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

национальное агентство окружающей среды

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Движение на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") ограничено для транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ограничение введено сильного снегопада и мороза на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.На участке Гудаури-Коби движение возможно только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог