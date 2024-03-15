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Голосование на выборах президента России за рубежом - Sputnik Грузия, 1920
Выборы президента России 2024
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Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России - видео
Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России - видео
Sputnik Грузия
Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин принял участие в голосовании на президентских выборах в России. 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T15:56+0400
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На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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видео, мультимедиа, россия, видео
видео, мультимедиа, россия, видео

Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России - видео

15:56 15.03.2024
© video: Sputnik
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Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин принял участие в голосовании на президентских выборах в России.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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