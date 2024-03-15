https://sputnik-georgia.ru/20240315/vyacheslav-volodin-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii---video-286868591.html

Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России - видео

Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России - видео

Sputnik Грузия

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин принял участие в голосовании на президентских выборах в России. 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T15:56+0400

2024-03-15T15:56+0400

2024-03-15T15:56+0400

выборы президента россии 2024

видео

мультимедиа

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286868411_0:186:2520:1603_1920x0_80_0_0_8b20442ff2576560b038da5457ba51d0.jpg

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, видео