https://sputnik-georgia.ru/20240315/vybory-prezidenta-rossii-v-moskve-v-pervye-minuty-progolosovali-okolo-200-tys-chelovek-286857279.html

Выборы президента России: в Москве в первые минуты проголосовали около 200 тыс. человек

Выборы президента России: в Москве в первые минуты проголосовали около 200 тыс. человек

Sputnik Грузия

Голосование за президента России продлится три дня 15, 16 и 17 марта 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T10:09+0400

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2024-03-15T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Порядка 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах президента России в Москве в первые минуты голосования, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. Проголосовать в Москве можно несколькими способами: прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосовании, а для граждан, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могут проголосовать в любое время дистанционно на сайте elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента России претендует четыре кандидата, зарегистрированных ЦИК РФ: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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