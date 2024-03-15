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Явка на выборах президента России превысила 23 процента

Явка на выборах президента России превысила 23 процента

Sputnik Грузия

Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T18:19+0400

2024-03-15T18:19+0400

2024-03-15T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Явка избирателей на президентских выборах в России к 15:52 мск первого дня голосования составила 23,02 процента, следует из данных на сайте ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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