https://sputnik-georgia.ru/20240315/zapret-lgbt-propagandy-v-gruzii--pochemu-oppozitsiya-okazalas-mezhdu-dvukh-ogney-286859960.html

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии – почему оппозиция оказалась между двух огней

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии – почему оппозиция оказалась между двух огней

Sputnik Грузия

Правящая партия Грузии готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в стране 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T15:58+0400

2024-03-15T15:58+0400

2024-03-15T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Представители оппозиции выбрали путь молчания относительно инициативы о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии, поскольку знают о негативном отношении общественности к данному вопросу, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. От участия в обсуждении инициативы уже отказалась часть оппозиционных партий, а в самой крупной из них, в "Едином национальном движении", заявили, что обсуждение данной темы не представляет смысла.Инициатива о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии не означает, что чьи-то права будут нарушены, заявил в свою очередь вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский.Принятие закона о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой особенно важно для наших детей и молодежи, чтобы на них не отразилось ее вредное воздействие, заявила депутат, член общественного движения "Сила народа" Эка Сепашвили.На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет.Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"