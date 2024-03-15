https://sputnik-georgia.ru/20240315/zapret-lgbt-propagandy-v-gruzii--pochemu-oppozitsiya-okazalas-mezhdu-dvukh-ogney-286859960.html
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии – почему оппозиция оказалась между двух огней
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии – почему оппозиция оказалась между двух огней
Sputnik Грузия
Правящая партия Грузии готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в стране 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T15:58+0400
2024-03-15T15:58+0400
2024-03-15T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Представители оппозиции выбрали путь молчания относительно инициативы о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии, поскольку знают о негативном отношении общественности к данному вопросу, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. От участия в обсуждении инициативы уже отказалась часть оппозиционных партий, а в самой крупной из них, в "Едином национальном движении", заявили, что обсуждение данной темы не представляет смысла.Инициатива о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии не означает, что чьи-то права будут нарушены, заявил в свою очередь вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский.Принятие закона о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой особенно важно для наших детей и молодежи, чтобы на них не отразилось ее вредное воздействие, заявила депутат, член общественного движения "Сила народа" Эка Сепашвили.На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет.Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.* Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии – почему оппозиция оказалась между двух огней
Правящая партия Грузии готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в стране
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Представители оппозиции выбрали путь молчания относительно инициативы о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии, поскольку знают о негативном отношении общественности к данному вопросу, считают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. От участия в обсуждении инициативы уже отказалась часть оппозиционных партий, а в самой крупной из них, в "Едином национальном движении", заявили, что обсуждение данной темы не представляет смысла.
"Они знают настроение общества, которое однозначно негативно относится к этой пропаганде. Но в то же время у них есть ответственность перед своими хозяевами и теми, кто дает им задания. Соответственно, они находятся между двух огней, поэтому они выбрали путь молчания", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
Инициатива о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии не означает, что чьи-то права будут нарушены, заявил в свою очередь вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский.
"Пропаганда создает угрозу национальной безопасности, если оставить в стороне культурное наследие и нашу исконную веру. Эта работа, которая ведется, сопряжена с гораздо более серьезными перипетиями, которые можно представить на первый взгляд", – подчеркнул Вольский.
Принятие закона о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой особенно важно для наших детей и молодежи, чтобы на них не отразилось ее вредное воздействие, заявила депутат, член общественного движения "Сила народа" Эка Сепашвили.
"Этот закон также еще более важен с точки зрения проведения границы между защитой прав человека и ЛГБТ*-пропагандой ", – подчеркнула Сепашвили.
На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение