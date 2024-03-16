https://sputnik-georgia.ru/20240316/chetyrem-zaderzhannym-za-khranenie-i-provoz-narkotikov-v-gruziyu-grozit-vysshaya-mera-nakazaniya--286882739.html

Четырем задержанным за хранение и провоз наркотиков в Грузию грозит высшая мера наказания

Четырем задержанным за хранение и провоз наркотиков в Грузию грозит высшая мера наказания

Sputnik Грузия

Обвиняемые хранили наркотические вещества экстази и MDMA в особо крупном размере 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T18:08+0400

2024-03-16T18:08+0400

2024-03-16T18:08+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Четырех задержанных по обвинению в хранении, приобретении и ввозе в Грузию наркотиков поместили в предварительное заключение, им грозит высшая мера наказания – бессрочное заключение. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По данным следствия, обвиняемые приобрели и хранили наркотические вещества экстази и MDMA в особо крупном размере. Часть наркотиков в Грузию провез один из обвиняемых. О задержании обвиняемых стало известно 14 марта. В незаконном провозе наркотиков в Грузию обвиняется иностранный гражданин, который провез наркотики в своем теле и был задержан в Кутаисском международном аэропорту, а вот большое количество экстази и MDMA было обнаружено в результате обыска домов и ферм трех граждан Грузии в регионе Имерети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, имерети, тбилиси, грузия, новости, кутаисский международный аэропорт, преступность в грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии