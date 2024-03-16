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Четырем задержанным за хранение и провоз наркотиков в Грузию грозит высшая мера наказания
Четырем задержанным за хранение и провоз наркотиков в Грузию грозит высшая мера наказания
Sputnik Грузия
Обвиняемые хранили наркотические вещества экстази и MDMA в особо крупном размере 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T18:08+0400
2024-03-16T18:08+0400
2024-03-16T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Четырех задержанных по обвинению в хранении, приобретении и ввозе в Грузию наркотиков поместили в предварительное заключение, им грозит высшая мера наказания – бессрочное заключение. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По данным следствия, обвиняемые приобрели и хранили наркотические вещества экстази и MDMA в особо крупном размере. Часть наркотиков в Грузию провез один из обвиняемых. О задержании обвиняемых стало известно 14 марта. В незаконном провозе наркотиков в Грузию обвиняется иностранный гражданин, который провез наркотики в своем теле и был задержан в Кутаисском международном аэропорту, а вот большое количество экстази и MDMA было обнаружено в результате обыска домов и ферм трех граждан Грузии в регионе Имерети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, имерети, тбилиси, грузия, новости, кутаисский международный аэропорт, преступность в грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
происшествия, имерети, тбилиси, грузия, новости, кутаисский международный аэропорт, преступность в грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
Четырем задержанным за хранение и провоз наркотиков в Грузию грозит высшая мера наказания
Обвиняемые хранили наркотические вещества экстази и MDMA в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Четырех задержанных по обвинению в хранении, приобретении и ввозе в Грузию наркотиков поместили в предварительное заключение, им грозит высшая мера наказания – бессрочное заключение.
По данным следствия, обвиняемые приобрели и хранили наркотические вещества экстази и MDMA в особо крупном размере. Часть наркотиков в Грузию провез один из обвиняемых.
Им предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и провозе в Грузию наркотических средств в особо крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.
О задержании обвиняемых стало известно 14 марта. В незаконном провозе наркотиков в Грузию обвиняется иностранный гражданин, который провез наркотики в своем теле и был задержан в Кутаисском международном аэропорту, а вот большое количество экстази и MDMA было обнаружено в результате обыска домов и ферм трех граждан Грузии в регионе Имерети.