https://sputnik-georgia.ru/20240316/chto-my-edim-sem-chelovek-otravilis-shaurmoy-v-tbilisi--286878587.html

Что мы едим? Семь человек отравились шаурмой в Тбилиси

Что мы едим? Семь человек отравились шаурмой в Тбилиси

Sputnik Грузия

Проверку "Дон Чичо" агентство начало после массового отравления клиентов заведения 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T12:53+0400

2024-03-16T12:53+0400

2024-03-16T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В шаурме, продаваемой в одной из точек Тбилиси, обнаружены аэробные микроорганизмы, отравились семь человек, сообщает Национальное агентство продовольствия.Проверку точки под названием "Дон Чичо" агентство начало после получения уведомления от Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения о групповом случае клинически подтвержденного пищевого отравления.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сразу после получения уведомления представители агентства проверили заведение и взяли для проверки различные виды проб пищевых продуктов: куриную шаурму, жареное мясо, предназначенное для куриной шаурмы, салатные листья и замороженные куриные голени.Согласно полученному из лаборатории заключению, куриная шаурма и мясо жареной курицы, предназначенное для шаурмы, были заражены мезофильно-аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами.Также в мясе были обнаружены коагулазоположительные стафилококки и колиформы. Колиформы также были обнаружены в салате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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