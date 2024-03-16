https://sputnik-georgia.ru/20240316/denezhnye-perevody-v-gruziyu-snizhayutsya---dannye-natsbanka-286873428.html

Денежные переводы в Грузию снижаются - данные Нацбанка

Денежные переводы в Грузию снижаются - данные Нацбанка

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T09:01+0400

2024-03-16T09:01+0400

2024-03-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2024 года снизился на 34,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 535,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило почто 130 миллионов долларов – 24,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в феврале снизились в полтора разаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2024 года снизились на 26,9% по сравнению с февралем 2022 года и составили 272,3 миллиона долларов.В феврале из России перечислено 62,2 миллиона долларов – 22,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2024 года поступило денежных переводов на 66,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ феврале из Грузии за границу перевели 29 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За два месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 54,8 миллиона долларов, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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