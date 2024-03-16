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Денежные переводы в Грузию снижаются - данные Нацбанка
Денежные переводы в Грузию снижаются - данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T09:01+0400
2024-03-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2024 года снизился на 34,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 535,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило почто 130 миллионов долларов – 24,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в феврале снизились в полтора разаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2024 года снизились на 26,9% по сравнению с февралем 2022 года и составили 272,3 миллиона долларов.В феврале из России перечислено 62,2 миллиона долларов – 22,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2024 года поступило денежных переводов на 66,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ феврале из Грузии за границу перевели 29 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За два месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 54,8 миллиона долларов, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы

Денежные переводы в Грузию снижаются - данные Нацбанка

09:01 16.03.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2024 года снизился на 34,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 535,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

129,8

-71,7

Италия

88,2

12,4

США

79,2

34,2

Греция

35,4 37,5

5,9

Израиль

38,3

14,3

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило почто 130 миллионов долларов – 24,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в феврале снизились в полтора раза

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2024 года снизились на 26,9% по сравнению с февралем 2022 года и составили 272,3 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за февраль 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

62,2

-66,8

Италия

44,0

13,1

США

41,2

35,3

Израиль

20,4

24,5

Греция

19,0

16,4

В феврале из России перечислено 62,2 миллиона долларов – 22,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2024 года поступило денежных переводов на 66,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В феврале из Грузии за границу перевели 29 миллионов долларов, что на 5,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За два месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 54,8 миллиона долларов, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2023 года.
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