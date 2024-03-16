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МИД Грузии подключен к поиску своих граждан, похищенных на границе Мексики с США
МИД Грузии подключен к поиску своих граждан, похищенных на границе Мексики с США
Sputnik Грузия
Путь через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы 16.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выясняет судьбу похищенных несколько дней назад граждан Грузии у границы Мексики и США, говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, похищение иностранцев произошло три дня назад. Среди похищенных до 30 граждан Грузии. Путь через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы, в том числе граждане Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, грузия, новости, происшествия, тбилиси, мексика, мид грузии
МИД Грузии подключен к поиску своих граждан, похищенных на границе Мексики с США
17:10 16.03.2024 (обновлено: 17:21 16.03.2024)
Путь через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выясняет судьбу похищенных несколько дней назад граждан Грузии у границы Мексики и США, говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, похищение иностранцев произошло три дня назад. Среди похищенных до 30 граждан Грузии.
"Посольство Грузии находится на связи с миграционной службой Мексики и выясняет возможное местонахождение граждан. Посольство остается на связи с членами семей тех, кто обратился в посольство", – говорится в сообщении.
Путь через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы, в том числе граждане Грузии.