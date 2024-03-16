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МИД Грузии подключен к поиску своих граждан, похищенных на границе Мексики с США

МИД Грузии подключен к поиску своих граждан, похищенных на границе Мексики с США

Sputnik Грузия

Путь через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выясняет судьбу похищенных несколько дней назад граждан Грузии у границы Мексики и США, говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, похищение иностранцев произошло три дня назад. Среди похищенных до 30 граждан Грузии. Путь через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы, в том числе граждане Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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