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Категорически с Гоблином: железный занавес 2.0 и Латвия против выборов
Категорически с Гоблином: железный занавес 2.0 и Латвия против выборов
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T11:05+0400
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Из-за чего Россия не будет вести переговоры с Зеленским? Что будет, если Польша введет войска на Украину? Почему ракеты Taurus не изменят ход боевых действий на Украине? Зачем Латвия хочет судить живущих там россиян за участие в выборах президента России? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, в мире, латвия, украина, польша, видео
мультимедиа, видео, в мире, латвия, украина, польша, видео
Категорически с Гоблином: железный занавес 2.0 и Латвия против выборов
11:05 16.03.2024 (обновлено: 11:05 17.03.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Из-за чего Россия не будет вести переговоры с Зеленским? Что будет, если Польша введет войска на Украину?
Почему ракеты Taurus не изменят ход боевых действий на Украине? Зачем Латвия хочет судить живущих там россиян за участие в выборах президента России?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском".