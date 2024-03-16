https://sputnik-georgia.ru/20240316/kategoricheski-s-goblinom-zheleznyy-zanaves-20-i-latviya-protiv-vyborov-286891515.html

Категорически с Гоблином: железный занавес 2.0 и Латвия против выборов

Категорически с Гоблином: железный занавес 2.0 и Латвия против выборов

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T11:05+0400

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Из-за чего Россия не будет вести переговоры с Зеленским? Что будет, если Польша введет войска на Украину? Почему ракеты Taurus не изменят ход боевых действий на Украине? Зачем Латвия хочет судить живущих там россиян за участие в выборах президента России? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском".

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