Мир в регионе и перспективы отношений - главные темы визита премьера Грузии в Баку
18:27 16.03.2024 (обновлено: 18:31 16.03.2024)
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
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Встреча с Алиевым прошла в рамках первого визита Кобахидзе в Баку в ранге премьер-министра
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами отметили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Встреча с Алиевым прошла в рамках первого визита Кобахидзе в Баку в ранге премьер-министра. Ираклий Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.
По данным администрации правительства, в ходе встречи лидеры Грузии и Азербайджана подчеркнули тесное сотрудничество по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере.
"У нас есть ряд важных совместных стратегических проектов, которые стратегически связывают наши две страны с экономической точки зрения. Есть масштабные, мегапроекты, которые уже реализованы, и есть серьезные планы в этом направлении" - сказал Кобахидзе.
По его словам, в ходе беседы была затронута тема новых проектов, которые можно реализовать совместными усилиями.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
"Есть большая перспектива развития сотрудничества в сфере транспорта и энергетики", - отметил Кобахидзе.
Еще одной темой обсуждения стала тема мира и стабильности в регионе.
"Мир и стабильность – это то, что требует особого внимания. Позиция нашей страны всегда была такой. Мы всегда старались внести максимальный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе и, конечно же, будем продолжать свою деятельность с таким подходом и в будущем", - сказал Кобахидзе.
Премьер-Грузии на встрече пригласил Ильхама Алиева в Грузию.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
"Этот визит также станет шагом, который будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нас исключительный уровень партнерства и отношений, хотя возможности для развития отношений есть всегда. И мы сделаем все возможное для углубления партнерства, дружбы и сотрудничества между двумя странами", - подчеркнул Кобахидзе.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
В свою очередь Алиев отметил важность отношений Грузии и Азербайджана. "Визит премьер-министра Грузии в Азербайджан имеет большое значение. Очень важен визит главы правительства соседней, дружественной страны, и после этого знакомства наши отношения перерастут в большую дружбу", - сказал Алиев.
Мир и стабильность
Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Грузия и Азербайджан
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Cтраны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.