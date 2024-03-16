https://sputnik-georgia.ru/20240316/mir-v-regione-i-perspektivy-otnosheniy-glavnye-temy-vizita-premera-gruzii-v-baku--286886749.html

Мир в регионе и перспективы отношений - главные темы визита премьера Грузии в Баку

Мир в регионе и перспективы отношений - главные темы визита премьера Грузии в Баку

Sputnik Грузия

Встреча с Алиевым прошла в рамках первого визита Кобахидзе в Баку в ранге премьер-министра 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T18:27+0400

2024-03-16T18:27+0400

2024-03-16T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами отметили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.Встреча с Алиевым прошла в рамках первого визита Кобахидзе в Баку в ранге премьер-министра. Ираклий Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По данным администрации правительства, в ходе встречи лидеры Грузии и Азербайджана подчеркнули тесное сотрудничество по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере.По его словам, в ходе беседы была затронута тема новых проектов, которые можно реализовать совместными усилиями. "Есть большая перспектива развития сотрудничества в сфере транспорта и энергетики", - отметил Кобахидзе. Еще одной темой обсуждения стала тема мира и стабильности в регионе. Премьер-Грузии на встрече пригласил Ильхама Алиева в Грузию."Этот визит также станет шагом, который будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нас исключительный уровень партнерства и отношений, хотя возможности для развития отношений есть всегда. И мы сделаем все возможное для углубления партнерства, дружбы и сотрудничества между двумя странами", - подчеркнул Кобахидзе. В свою очередь Алиев отметил важность отношений Грузии и Азербайджана. "Визит премьер-министра Грузии в Азербайджан имеет большое значение. Очень важен визит главы правительства соседней, дружественной страны, и после этого знакомства наши отношения перерастут в большую дружбу", - сказал Алиев.Мир и стабильностьРабота над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии.Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Cтраны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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азербайджан, новости, грузия, армения, баку, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, политика, грузино-азербайджанские отношения