https://sputnik-georgia.ru/20240316/v-gruzii-vveli-ogranicheniya-na-dvukh-dorogakh-286877901.html

В Грузии ввели ограничения на двух дорогах

В Грузии ввели ограничения на двух дорогах

Sputnik Грузия

Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Грузии 16 марта 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T11:50+0400

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2024-03-16T11:50+0400

дороги

департамент автомобильных дорог

погода

грузия

новости

сачхере

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Движение других видов автотранспортных средств свободно. Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Грузии 16 марта. Прогнозировали дождь, в высокогорье – снег, местами сильный.Ограничение введено и на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там фиксируется высокий уровень лавинной опасности, поэтому на этом участке запрещено движение всех видов автотранспорта. По данным Национального агентства по охране окружающей среды, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться беспрепятственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сачхере

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дороги, департамент автомобильных дорог, погода, грузия, новости, сачхере, грузинские дороги, машины и их водители