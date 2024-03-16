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В Грузии ввели ограничения на двух дорогах
В Грузии ввели ограничения на двух дорогах
Sputnik Грузия
Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Грузии 16 марта 16.03.2024, Sputnik Грузия
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дороги
департамент автомобильных дорог
погода
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новости
сачхере
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;&gt;Движение других видов автотранспортных средств свободно. Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Грузии 16 марта. Прогнозировали дождь, в высокогорье – снег, местами сильный.Ограничение введено и на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там фиксируется высокий уровень лавинной опасности, поэтому на этом участке запрещено движение всех видов автотранспорта. По данным Национального агентства по охране окружающей среды, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться беспрепятственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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дороги, департамент автомобильных дорог, погода, грузия, новости, сачхере, грузинские дороги, машины и их водители
дороги, департамент автомобильных дорог, погода, грузия, новости, сачхере, грузинские дороги, машины и их водители

В Грузии ввели ограничения на двух дорогах

11:50 16.03.2024
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Мцхета-Степанцминда-Ларс
Дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2024
© Courtesy of Roads Department of Georgia
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Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Грузии 16 марта
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
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Движение других видов автотранспортных средств свободно. Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Грузии 16 марта. Прогнозировали дождь, в высокогорье – снег, местами сильный.
© Roads Department of GeorgiaДорога Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали
Дорога Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2024
Дорога Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали
© Roads Department of Georgia
Ограничение введено и на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там фиксируется высокий уровень лавинной опасности, поэтому на этом участке запрещено движение всех видов автотранспорта.
По данным Национального агентства по охране окружающей среды, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться беспрепятственно.
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