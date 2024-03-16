https://sputnik-georgia.ru/20240316/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rf-sostavila-365-protsenta-286877292.html

Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента

Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента

Sputnik Грузия

Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T10:49+0400

2024-03-16T10:49+0400

2024-03-16T10:49+0400

выборы президента россии 2024

россия

новости

в мире

владимир путин

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286865437_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_88e4d744be795dfdebaf53532b524b08.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, владимир путин, политика