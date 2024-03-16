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Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента
Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента
Sputnik Грузия
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T10:49+0400
2024-03-16T10:49+0400
2024-03-16T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, владимир путин, политика
россия, новости, в мире, владимир путин, политика
Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.
Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.